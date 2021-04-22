  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa Haberleri
  3. VİOP’ta yeni pay sözleşmeleri işleme açıldı
Takip Et

VİOP’ta yeni pay sözleşmeleri işleme açıldı

VİOP'ta 13 yeni pay vadeli işlem sözleşmesi bugün işlem görmeye başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), 13 yeni pay vadeli işlem sözleşmesi bugün işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre VİOP’ta işlem gören sözleşmelere yenileri eklendi.

Duyuruda, Anadolu Efes (AEFES), Alkim Alkali Kimya (ALKIM), EİS Eczacıbaşı İlaç (ECILC), Hektaş (HEKTS), İpek Doğal Enerji (IPEKE), İş Finansal Kiralama (ISFIN), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO), Karsan Otomotiv (KARSN), MLP Sağlik Hizmetleri (MPARK), ODAS Elektrik Üretim (ODAS), Şekerbank (SKBNK), Torunlar Gayrimenkul (TRGYO) ve Turkiye Sigorta (TURSG) paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin bugün işleme açıldığı ve 3 Mayıs itibarıyla piyasa yapıcılık programına dahil edileceği belirtildi.

Thodex hakkında soruşturma başlatıldıThodex hakkında soruşturma başlatıldıKripto Para
Dolar, 8,30'un üzerine çıktıDolar, 8,30'un üzerine çıktıFinans
Borsada 1.5 yıl sonra bir ilk yaşandıBorsada 1.5 yıl sonra bir ilk yaşandıFinans
Biotrend'e bireysel yatırımcıdan 20 kat talepBiotrend'e bireysel yatırımcıdan 20 kat talepFinans