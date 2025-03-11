Wall Street Toparlanıyor: ABD vadeli endeksleri artıda

ABD vadeli endeksleri, dün Wall Street'te yaşanan sert düşüşlerin ardından toparlanma sinyalleri vermeye devam ediyor. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,37, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq 100 yüzde 0,49 oranında yükseldi.

Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir hâkim. Stoxx Europe 600 sabah saatlerinde yüzde 0,11 düşüş yaşadıktan sonra yatay seyrederek 546,08 puanda işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi güne yüzde 0,1 düşüşle başladı ancak ilerleyen saatlerde toparlanma gösterdi.

Almanya ve Fransa'da ise endeksler yükseliş kaydetti. DAX endeksi yüzde 0,58 artarken, CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükseldi. Almanya'daki yükselişte, hükümetin savunma harcamalarını artırma planlarının ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı beklentisinin etkili olduğu belirtiliyor.