Yabancı şubatta da sattı

ŞEBNEM TURHAN

Yabancı yatırımcı şubat ayında da net satıcı oldu. Borsa İstanbul verilerine göre şubatta yabancı yatırımcılar 195 hisse senedinde 468 milyon dolarlık net alım 208 hisse senedinde 721.9 milyon dolarlık net satış yaptı. Böylelikle toplamda 253.8 milyon dolarlık yabancı satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların iki aylık net satışı ise 698 milyon dolar oldu.

Verilere göre şubatta yabancı yatırımcıların 51.4 milyon dolar ile Türk Hava Yolları en çok net alım yaptığı hisse senedi olurken onu sırasıyla Tüpraş, Pegasus, Ford Otosan ve Sabancı Holding hisseleri izledi. En çok satış yapılan hisse sıralamasında ise 55.2 milyon dolar ile Erdemir birinci sırada yer alırken Bim Mağazacılık, Aselsan, Petkim ve İş Bankası ve en çok net çıkış yaşanan diğer hisse senetleri oldu.

Yabancının payı yüzde 45,84’e geriledi

Bizim Menkul Değerler’in raporuna göre şubatta BİST100 Endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken net alım ve net satım işlemlerinin en çok gerçekleştirildiği ilk 20 hisse senedi dikkate alındığında Ayen Enerji, yüzde 41,95 ile en yüksek göreceli getiriyi sağlayan hisse senedi oldu. En düşük göreceli getiriyi yüzde 42,08 ile Niğde Beton payı elde etti.

Yabancı yatırımcılar, şubatta ayında pay piyasasında 253,8 milyon dolarlık (1.178,9 milyon TL) net satış yaparken, BİST100 Endeksi dolar bazlı yüzde 2,36 değer kazandı. 2020 yılının ilk 2 ayında 1.408,2 milyon dolarlık (8.479,4 milyon TL) satım yapan yabancı yatırımcılar, 2021 yılının aynı döneminde 698 milyar dolarlık (5.083,7 milyon TL) çıkış gerçekleştirdi. 2021 Ocak ayı sonu itibariyle yüzde 47,21 olan yabancı payı da şubat ayı sonunda yüzde 45,84’e geriledi.

Yabancı yatırımcılar yıldız pazarda 28 milyar 948 milyon dolarlık alım yaparken 29 milyar 193 milyon dolarlık satış yaptı. Yıldız pazarda yabancı yatırımcının net satışı 244.8 milyon dolar oldu.

Galatasaray yabancının gözdesi

Ana pazarda ise yabancı yatırımcılar 4 milyar 339 milyon 593 bin dolarlık alım yaparken 4 milyar 339 milyon 409 dolarlık satış yaptı. Böylece net işlemleri 184.1 bin dolar alım yönünde oldu. Ana pazarda yabancının en çok alım yaptığı hisse 12.8 milyon dolarla DOCO olurken ikinci sırada 11 milyon dolarla Ayen Enerji yer aldı. Galatasaray 5.6 milyon dolarlık net alım ile yabancı yatırımcının en çok net alıcı olduğu hisseler arasında öne çıktı. Yabancı 3.8 milyon dolar net alımla Metro Holding, 3.4 milyon dolarla Borusan Yatırım, 1.7 milyon dolarla Kristal Kola hisselerinde net alıcı oldular.

Öte yandan spor hisselerinde yabancı yatırımcılar Trabzonspor’da şubatta 543.8 bin lira net alım yaptı. Galatasaray ve Trabzonspor hisselerinde alım yönünde davranan yabancı yatırımcıların Fenerbahçe ve Beşiktaş hisselerinde ise tavrı farklı oldu. Fenerbahçe hisselerinde 203.8 bin dolar net satış, Beşiktaş hisselerinde ise 574.6 bin dolar net satış yaptılar.

İki ayda 1.3 milyar dolarlık menkul kıymet alımı

Merkez Bankası haftalık verilerine göre yabancı yatırımcılar 19-26 Şubat haftasında reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 117.6 milyon dolar hisse senedi satarken 83.2 milyon dolar repo dâhil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Bahsi geçen haftada, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış ve enflasyon endişeleri, küresel anlamda risk iştahının zayıflamasına neden olmuştu. Bizim Menkul Değerler’in raporuna göre BİST100 Endeksi 19-26 Şubat tarihleri arasında yüzde 5,70 değer kaybetti. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 19 baz puan artış yaşandı. Yılbaşından beri yabancı yatırımcılar toplam 223.1 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 1 milyar 92.8 milyon dolarlık DİBS alımı yaptı. Yabancılar böylelikle 2021 yılında toplam 1 milyar 315,9 milyon dolarlık menkul kıymet alımı gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 4 milyar 18,5 milyon dolarlık hisse senedi satışı ve 1 milyar 205,0 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 5 milyar 223,5 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.