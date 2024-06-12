Yabancı yatırımcı borsaya ne zaman gelecek?

Borsa İstanbul’da 22 Mayıs’ta gelişmekte olan piyasalarla birlikte başlayan düzeltme hareketi, geçen hafta işlem vergisi tartışmalarının gündemin merkezine yerleşmesiyle dünyadan bağımsız bir hal aldı. Son 15 iş gününün 10’unu kayıpla kapatan BIST 100 endeksinde, banka ve holdinglerin başı çektiği satış dalgası yaşandı. Ancak uzmanlar, Borsa İstanbul’daki satışı temel nedenlerle değil pozisyonlanma ile açıklıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre dünyada çıkış yerel tahvil tarafında, biz de ise ağırlıklı olarak hisse senedinde satış var. Nitekim yabancı yatırımcı geçen hafta hisse senedinde bir haftada 500 milyon dolardan fazla satış yaptı. Bunun üzerine yabancı kurumsal yatırımcının gelmediğini gören, kaldıraç ile iş yapan kısa vadeli oyuncular da kârlı Türkiye pozisyonlarını azaltmaya başladı. İş Yatırım uzmanlarına göre, haziranda pozitif bir sürpriz olmazsa, yabancı girişinin mevsimsel nedenlerle sonbahara kalması söz konusu olabilir. Yabancı yatırımcının ilgisinin sonbahara ertelenme olasılığı ise piyasada ek bir baskı yaratabilir.

On binde 1-2 oranında bir işlem vergisi

Diğer yanda Borsa İstanbul’daki işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilme konusu da masada duruyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önceki gün, borsa işlemleri üzerinden ‘cüzi bir bedel’ olarak on binde 1-2 oranında bir işlem vergisi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Tüm bu gelişmelerle dün sabah saatlerinde 9.958 puana kadar gerileyerek yılın en dip seviyesini gören BIST 100 endeksi, son saatte toparlanarak yüzde 0.53 değer artışıyla günü 10.051 puandan tamamladı.

İşlem vergisi etki eder mi?

Borsada işlem vergisinin adil olmadığını savunan sermaye piyasaları uzmanı İris Cibre, “Piyasadaki derinliği, likiditeyi yok edip, volatiliteyi uzaya çıkaracak bir karar olur. Aynı uyarıları, 1 gecede çıkan FX (döviz alım satım) regülasyonunda da yapmıştık. Yurt dışına milyar dolarlar kaçtı, vatandaş mantar gibi türemiş dolandırıcılara bırakıyor parasını...SPK her hafta onlarca siteye ceza kesiyor. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz” dedi. Cibre, Hazine’nin bu yolla toplayacağı verginin 5 milyar TL’yi geçmeyeceği tahminini paylaştı.