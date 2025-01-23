Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada satış yaptı

Merkez Bankası, yabancıların haftalık tahvil ve hisse senedi alımlarını içeren Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı.

Yabancı yatırımcılar 17 Ocak haftasında net 67,2 milyon dolarlık hisse senedi satttı.

Buna karşın 1 milyar 239,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldılar.

Yabancıların hisse stoku geriledi

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ocak itibarıyla 33 milyar 569,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Ocak haftasında 33 milyar 360,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 603,7 milyon dolardan 19 milyar 898,4 milyon dolara ve ÖST stokları 442,5 milyon dolardan 450,9 milyon dolara yükseldi.