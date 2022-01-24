Yabancı yatırımcı kısa vadeli giriş yapabilir

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcı son 4 yıldır Türkiye hisse senedi piyasasından çıkış yapıyor. Geçen yıl 1.3 milyar dolarlık hisse senedi piyasasından çıkış yapan yabancı yatırımcı son 4 yıldaki satışı 8.8 milyar dolara ulaştı. Son 8 haftada ise 1.4 milyar dolarlık çıkış var. Hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcının payı ise yüzde 40,59 ile tarihi en düşük seviyelerinde. 2022 yılına da satışla başlayan yabancı yatırımcının Türkiye’ye geri dönüşüne ilişkin TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen “Yabancı yatırımcılardan kısa süreli giriş ve çıkışlar görebiliriz ama uzun vadeli pozisyon taşıyan kurumsal yabancı yatırımcıların geri dönüşünde süreç içindeki gelişmeler etkili olacaktır” dedi.

Borsa İstanbul BİST100 endeksi yıla hızlı bir giriş yaptı. Yılın ilk haftasında yüzde 10 yükselen borsada yabancı yatırımcı yine satış pozisyonunda kalmış, ikinci haftadaki yükselişte de tavrını değiştirmemişti. Geçen hafta ise küresel gelişmelere paralel hareket eden borsada bankacılık endeksinin gücü de haftanın son işlem gününün yüzde 0,15 düşüşle tamamlanmasına engel olamadı. Geçen hafta BİST100’deki kayıp ise yüzde 3 seviyesinde oldu. Buna rağmen MSCI Türkiye endeksi yılın başından bu yana yüzde 6’lık getirisiyle ön sıralarda yer alıyor. BİST100 endeksi ise yılın başından bu yana TL bazında yüzde 8,26 yükselişte.

Borsa yüksek iskonto ile işlem görüyor

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, 2021 yılında Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcının sahiplik oranının düşüş eğilimine devam ederek yüzde 49’dan yüzde 41 seviyesine gerilediğini dile getirerek “MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi’nin yüzde 4 getiri kaydettiği 2021 yılında, MSCI Türkiye endeksi ise yüzde 28 düşüş kaydederek, diğer gelişmekte olan ülke borsalarına kıyasla yüksek iskonto ile işlem görmeyi sürdürdü” dedi. 2020’de Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde yaklaşık 4.5 milyar dolar net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, 2021’de yaptıkları net satış tutarının aralık ayında artan çıkışlar ile birlikte yaklaşık 1.3 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Aygen şöyle konuştu: “Önümüzdeki dönemde 2023 yılında yapılması beklenen seçimlere yönelik beklenti ve gelişmeler, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik gelişmelerin yabancı yatırımcı ilgisini belirleyen unsurlar arasında yer alacağını düşünüyoruz. Yabancı yatırımcılardan kısa süreli giriş ve çıkışlar görebiliriz ama uzun vadeli pozisyon taşıyan kurumsal yabancı yatırımcıların geri dönüşünde süreç içindeki gelişmeler etkili olacaktır.”

Aygen, buna karşın bu süreçte TL bazında reel getiri arayan yerli yatırımcıların ise borsaya ilgisinin yüksek seyretmeye devam edeceğini vurgulayarak “Tahvil ve sukuk segmentinde yatırımcı ilgisinin ise muhtemelen ihraççı kuruluşların finansal gücü ve kredibilitesi çerçevesinde seçici bir yaklaşımla gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu. .

Yabancı yatırımcı sadece hisse senedi piyasasından çıkış yapmıyor. Merkez Bankası verilerine göre son 9 haftanın sadece bir haftasında devlet iç borçlanma senetlerinde net alıcı pozisyonunda olan yabancı yatırımcının bu 9 haftada DİBS’teki çıkışı da 541 milyon dolara yaklaştı. Yabancının DİBS’teki payı yüzde 4 seviyelerine indi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yabancı yatırımcıların toplam MKK’ya kayıtlı hisselerdeki oranı yüzde 24 seviyelerine gerilemiş durumda.

İç talep koşulları yönü belirleyecek

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, hisse senetleri piyasasının 2022 yılında enflasyon ve döviz kurlarındaki seyri yakından takip etmeye devam edeceğini kaydederek “Bununla beraber yurt içi talep koşullarındaki olası değişimlerin, piyasaların yönünü öncelikli belirleyen faktörler olacağını düşünüyoruz. Ayrıca küresel ekonomide 2021 yılında güçlü seyreden büyümenin, yukarıda belirttiğimiz FED’den beklenen olası strateji değişimleri karşısında sürdürülebilir olup olmayacağı, piyasaların risk iştahını belirleyecek önemli gündem maddeleri arasında olacak. 2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörler için, 2022’nin iyileşme trendinin hız kazandığı bir yıl olması beklentisinin bu yıl yatırım tercihlerine de yansıyacağını öngörüyoruz. Bu görünümde Borsa İstanbul’da öne çıkan sektörlerin -yolcu trafiğinde artış beklentisiyle- havacılık sektörü, tüketici tarafında fiyat duyarlılığı görece düşük olan gıda perakende ve petrokimya sektörleri ile bilançolarında reel varlık ağırlığı yüksek olan GYO sektörü olarak listelenebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Halka arzlar aynı tempoda olmasa da sürecek

2021, yatırım bankacılığı sektörü için her türlü olumsuzluklara rağmen işlemlerin sürdüğü, projelerin tamamlandığı bir yıl olduğunu kaydeden TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, şunları söyledi: “Yıl içinde 52 adet halka arz, 102 adet banka dışı kurum borçlanma aracı ihracı gerçekleştirildi. Birleşme ve devralma alanında 2022’nin 2021 ile paralellik göstereceğini öngörüyoruz. Son yıllarda oldukça ilgi gören teknoloji ve mobil/internet hizmetleri sektörlerinde 2022 yılında da çok sayıda işlem olacağını düşünüyoruz. Bu sektörlerin yanı sıra; lojistik, enerji ve ihracat odaklı üretim sektörlerinin de birleşme ve devralma işlemleri açısından hareketli geçeceğini öngörüyoruz. Sermaye piyasaları alanında volatilitenin azalması halinde borçlanma araçları piyasasının hareketlenmesini, halka arzların ise 2021 yılındaki tempoda olmasa da hızla devam etmesini bekliyoruz. 2022 yılının özellikle ilk yarısında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz büyük ölçekli halka arzlar ve reel sektör borçlanma araçları ihraçları ile hem bankamız hem de piyasadaki yatırım bankacılığı faaliyetleri açısından hareketli bir gündem olacağını öngörüyoruz.”