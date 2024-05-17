Yabancı yatırımcıdan tarihi tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası, kamu tasarrufları ve enflasyonun düşeceğine olan inancın artmasının yanı sıra, tahvilde anormal fiyat oluşumlarına neden olan regülasyonların tamamen kaldırılması Türk tahvillerine yabancı ilgisini zirve seviyesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 10 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 2,83 milyar dolara yükseldi.

Böylelikle tahvilde haftalık bazda, tarihi ikinci en yüksek alım gerçekleştirildi. En yükseği 29 Mart 2013 haftasında, 3 milyar 78 milyon dolarla gerçekleşmişti. Aynı haftada yabancıların hisse senetlerinde 85 milyon dolarlık net alım yaptığı görüldü. Son iki haftada yabancıların hisse senedi ve DİBS net alımları toplam 4 milyar dolara dayandı. Alımlarla yabancı yatırımcının DİBS alım iştahı tarihi boyuta ulaştı.

Para politikasına güven var

Analistler, artan faizler ve para politikasına yönelik sağlanan güvenin yanı sıra, beklenen not artışlarının uzun vadeli faizlerin gerileyeceğine ilişkin beklentileri artırdığını, bunun da yabancı yatırımcıları tahvil alımına yönlendirdiğini bildirdi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil, 9 yıl vadeli tahvil, 2 yıl vadeli tahvil ve 11 ay vadeli bono ihracı gerçekleştirmişti. Bu ihalelerde toplamda 48,2 milyar TL'lik borçlanma olmuştu. Geçen hafta yapılan ihaleler de ise yabancı ilgisinin yoğun olduğu belirtilmişti.

Mevduatlar 16 trilyon TL’ye indi

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri de kredi ve mevduattaki tabloyu ortaya koydu. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 10 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 402 milyon 635 bin lira azalışla 16 trilyon 111 milyar 815 milyon 618 bin liraya indi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,57 yükselişle 9 trilyon 144 milyar 583 milyon 30 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,12 azalışla 6 trilyon 234 milyar 425 milyon 772 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 204 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 629 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 10 Mayıs itibarıyla 4 milyar 292 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,43 artarak 1 trilyon 565 milyar 928 milyon 726 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,16 düşüşle 1 trilyon 475 milyar 338 milyon 28 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,08 azalışla 1 trilyon 856 milyar 443 milyon 368 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 140 milyon 867 bin lirası konut, 68 milyar 515 milyon 480 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 95 milyar 272 milyon 379 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Mayıs ile biten haftada 27 milyar 669 milyon 275 bin lira artarak 12 trilyon 708 milyar 863 milyon 994 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,40 artış kaydetti.

KKM’de sınırlı düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda ise sınırlı düşüş yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 232,8 milyar TL'den 2 trilyon 196,4 milyar TL'ye geriledi. Öte yandan, takipteki alacaklar ise 204,9 milyar TL'den 206,9 milyar TL'ye yükseldi

Rezervlerde son 3 yılın en güçlü artışı

3 yılın en güçlü artışı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 10 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar artışla 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs'ta 69 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 492 milyon dolar yükselişle 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. Söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti.