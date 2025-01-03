Yabancı yatırımcılar hisse satışlarına devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymetler istatistiklerini açıkladı.

Yabancı yatırımcılar 27 Aralık haftasında 101 milyon Dolarlık satış yaptı. Önceki haftada da 169,2 milyon Dolarlık hisse satışı olmuştu.

Yabancıların tahvil satışı ise aynı haftada 241,6 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Yabancıların hisse senedi stoku 33,2 milyar Dolar'dan, 33,8 milyar Dolar'a çıktı. Tahvil stoku ise 17,55 milyar Dolar'dan 17,5 milyar Dolar'a geriledi.