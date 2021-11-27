Yabancı yatırımcının 1 günde yüzde 21 getiri vurgunu

Barış ERKAYA

Bir süredir borsada yabancı alımlarının geldiğini fakat bu alımların zayıf kaldığını bu sayfalardan yazmıştık. Yabancı payı halen eski yıllara nazaran çok çok düşük seviyede. Ayrıca doğrudan yatırımlara eşlik etmeyen yabancı alımlarının ilk ciddi karda satıp kaçabilecek türden olduğunu da hatırlatmıştık.

Nihayet geçen hafta piyasalarda yaşananlar onca kelamı gereksiz kılacak şekilde neyi kastettiğimizi gösterdi. Doların 13.5 TL’ye kadar çıkışı sırasında biraz daha hızlı artmaya başlaya yabancı payı, doların tekrar geri çekilmesiyle hemen düşüş sergiledi.

HİSSE GETİRİSİ İŞİN VİTRİNİ

Aslında mantık basit. Kendinizi üç beş günde ciddi kazançlar sağlamayı planlayan bir yabancı yatırımcının yerine koyun. İlgilendiğiniz ülkenin yerel para birimi, sizin dolarınız karşısında hızla değer kaybediyor. Örneğin yatırım için kullanacağınız 1 milyon dolarınız var. 13.5 TL’lik dolar kurundan elinizdeki dolarları bozduruyorsunuz: 13.5 milyon TL. Halihazırda fiyatı TL bazında zaten çok düşük olan örneğin X hisse senedinden hisse başına 7 TL’den 1 milyon 928 bin adet aldınız. Hisselerin fiyatı bu dönemde yüzde 4 yükseliş marjı yakaladı.

Elinizdeki hisselerin toplam değeri bu süre içerisinde 14 milyon TL oldu. Baktınız ki kur yeniden 11.59 TL’ye kadar inmiş. Hisselerin hepsini sattınız ve tekrar dolar aldınız. Artık 1 milyon 211 bin dolarınız var. Dünyanın hangi ülkesinde bir gün içerisinde dolar bazında yüzde 21’lik bir getiri elde edebilirdiniz? Dolar-borsa-yabancı üçgeninde şu sıralar dönen oyun tamamen bu. Bu yüzden Borsa İstanbul’un, dolarda, faizde yaşanan gelişmeleri umursamadığını iddia etmek safdillik olur. En azından bu sıralar Borsa İstanbul'da yüksek kısa vadeli kar peşinde koşan yabancı yatırımcılar olan biteni gayet umursuyor.

Umalım ki buna benzer, piyasanın da yerel para biriminin de istikrarını bozacak türden davranışlar daha da fazla tekrarlanmaz.