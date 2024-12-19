Yabancı yatırımcının hisse senetleri 34,4 milyar dolara yükseldi
Yabancı yatırımcılar geçen hafta nette 318 milyon dolarlık hisse senedi alırken, ellerinde tuttukları toplam hisse senedi stoku 34,4 milyar dolara yükseldi. Yabancılar geçen hafta Devlet İç Borçlanma Senedi ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayımlandı.
Buna göre yabancı yatırımcı 13 Aralık haftasında net 318,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 243 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.
Hisse miktarları arttı
Yabancı yatırımcı 6 Aralık itibarıyla 34 milyar 431,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Aralık haftasında 34 milyar 517,3 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 747,5 milyon dolardan 17 milyar 181,6 milyon dolara, ÖST stokları da 424,7 milyon dolardan 421,6 milyon dolara düştü.