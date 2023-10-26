Yabancıdan 106,8 milyon dolarlık hisse satışı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Ekim haftasında 106,8 milyon dolar hisse satışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 8,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 0,4 milyon dolar , DİBS (Teminat) satımları ise 4,0 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 0,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hise senedi stokları 29 milyar doların üzerinde

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 70,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 89,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 190,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 303,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.