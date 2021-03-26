Yabancıdan 2.5 ayın en yüksek girişi

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 19 Mart ile biten haftada net 60.4 milyon dolar hisse senedi alımı, 427.2 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı yaptı. 487.6 milyon dolarlık TL menkul kıymetlerine yapılan geçen haftaki net alım son 2.5 ayın en yüksek yabancı girişine işaret etti. Bu hafta ise yaşanan dalgalanmalarla sert bir yabancı çıkışı yaşandı.

Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 19 Mart haftasında 0.2 milyon dolarlık da Şirket Borçlanma Senetleri sattı. Yabancıların 12 Mart itibarıyla 29 milyar 154 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 946,4 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 604,2 milyon dolardan 9 milyar 956,7 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 282.3 milyon dolardan 282.1 milyon dolara indi.

Yılbaşından beri ise 12 Mart ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 845.6 milyon dolarlık satış, DİBS'te 1 milyar 822 milyon dolar alış ve ŞBS’de ise 57.8 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 1 milyar 34 milyon dolarlık giriş yaşandı.

Tüzellerde yoğun döviz alımı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Mart itibariyle 2 milyar 167 milyon dolar artarak 232 milyar 497 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 19 Mart haftasında 1 milyar 639 milyon dolar artış yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 700 milyon dolar artışla 147 milyar 314 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar 467 milyon dolar artışla 85 milyar 183 milyon dolara çıktı. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 128 milyon dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 1 milyar 512 milyon dolar arttı.

Net uluslararası rezervler 2.7 milyar dolar arttı

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 19 Mart itibarıyla, bir önceki haftaya göre 2 milyar 719,2 milyon dolar artış ile 13 milyar 675 milyon dolar oldu. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre Merkez Bankası toplam geçen hafta 1 milyar 549 milyon dolar artarak 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi. Buna göre, 19 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 234 milyon dolar artışla 53 milyar 898 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Mart'ta 52 milyar 664 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 315 milyon dolar artarak 38 milyar 948 milyon dolardan 39 milyar 263 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 549 milyon dolar artarak 91 milyar 612 milyon dolardan 93 milyar 161 milyon dolara yükseldi.

Kredi hacmi 3 trilyon 596 milyar liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Mart ile biten haftada 35 milyar 860 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liradan 3 trilyon 596 milyar 119 milyon liraya indi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 484 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 423 milyar 735 milyon lira oldu. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 459 milyon lira azalarak 148 milyar 558 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 115 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.