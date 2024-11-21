Yabancılar borsada bir hafta sonra alıma döndü: 138,6 milyon dolar net hisse alışı yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 627,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 11,7 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 328,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 9,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar ne durumunda?

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 141,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 17 milyar 837,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 104,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 7 milyar 536,0 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 389,0 milyon dolar seviyesinde açıklandı.