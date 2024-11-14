Yabancılardan Borsa İstanbul'da bir haftada 163 milyon dolarlık hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre yabancılar 8 Kasım haftasında net 163,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yabancılar 3,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken 149,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yabancıların pozisyonu 31 milyar dolara yaklaştı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Kasım itibarıyla 30 milyar 480,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Kasım'da 30 milyar 903,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 16 milyar 184,8 milyon dolardan 16 milyar 396 milyon dolara yükselirken ÖST stokları ise 383,8 milyon dolardan 380,6 milyon dolara geriledi.