Yabancılardan ocakta 253 milyon dolarlık hisse alımı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda yabancı yatırımcıların geçen ay ne kadar alım yaptıkları belli oldu.

CNBC-e'nin haberine göre yabancılar ocak ayında net 253,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yabancıların geçen ayki alımı 27,4 milyar dolar, satışı 27,1 milyar dolar oldu.

Ocakta yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi 54,6 milyar dolar olarak kayda geçti.