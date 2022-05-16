Yabancının hissede 23,4 milyar doları kaldı

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasından aralıksız çıkışı sürüyor. Nisanda da 247 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya’nın hesaplarına göre Nisan 2021 sonunda 26 milyar dolar olan QNB Finansbank hariç hisse senedi piyasasında yabancı payı 2022 Nisan sonunda 23.4 milyar dolara geriledi.

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar nisan ayında 247 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Böylece nisan sonu itibariyle 2022 yılında kümülatif olarak 1 milyar 238 milyon dolarlık net satış yapmış oldu yabancı yatırımcı. Merkez Bankası haftalık verilerine göre ise de 6 Mayıs haftasında ki sadece iki iş gününde yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasında net 243.9 milyon dolar çıkış yaptı.

4 aylık çıkış 1.24 milyar dolar

Danışman Yunus Kaya, BİST verilerine göre 2021 Mayıs-Aralık arasında 212.5 milyon dolarlık net alım gerçekleştiren yabancıların, 2022 Ocak-Nisan döneminde 1.24 milyar dolarlık daha hisse sattığını vurguladı. Bu hesaba göre son 1 yılda 1.02 milyar dolar net satım yapıldığına dikkat çeken Kaya, bu rakama talep toplama usulü halka arzlara girişler ve bedelli sermaye artırımlarına katılımların hariç olduğunu da ekledi.

Kaya, MKK verilerine göre Nisan 2021 sonunda 292 milyar TL ile toplam piyasa değerinin yüzde 42,0’ını oluşturan yabancıların payının 2022 Nisan sonunda toplam değerleri 404.8 milyar TL'ye çıkmasına karşın yüzde 36,3'e gerilediğini belirterek tersinden bakıldığında ise yerlinin payının yüzde 58,0'dan yüzde 63,7'ye yükseldiğini dile getirdi. Kaya, yabancının yoğun çıkış yaptığı bu son bir yılda BİST 100 endeksinin yüzde 73,8 artışla 1397 puandan 2430 puana yükseldiği dikkate alınınca yabancı satışına karşın yerli aldıkça endeksi yükseltti de denebileceğini vurguladı.

Borsanın en değerli şirketi konumunda olan QNB Finansbank’ın, fiili dolaşımının yüzde 1’in bile altına olmasına karşın MKK'ya kayıtlı hisseleri nedeniyle yabancıların sahip olduğu rakamı da yukarı çektiğine işaret eden Kaya, şöyle devam etti: “2021 Nisan'da fiili dolaşımda olmayan 76.7 milyar TL'yi 2022 Nisan'da yine fiili dolaşımda olmayan 57.1 milyar TL'yi hesap dışında bırakınca; yabancıların borsadaki payı yüzde 34,8'den yüzde 32,9'a inmiş gözüküyor. Dolar bazında bakınca da Nisan 2021 sonunda 26 milyar dolar olan QNB Finansbank hariç yabancı payı 2022 Nisan sonunda 23.4 milyar dolara gerilemiştir.”

Toplam çıkışı 2.5 milyar dolar oldu

Merkez Bankası haftalık verilerine göre yılbaşından beri 6 Mayıs haftası itibariyle yabancı yatırımcılar toplam 1 milyar 428,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 1 milyar 31,8 milyon dolarlık DİBS satışı ve 8.4 milyon dolar ÖST satışı yaptı. Yabancı yatırımcılar böylelikle 2022 yılında toplam 2 milyar 468,9 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirmiş oldu. Son 1 yıllık süre zarfında ise yabancı yatırımcılar 1 milyar 35,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 700.4 milyon dolarlık DİBS satışı ve 30.1 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından 1 milyar 765,7 milyon dolar yabancı çıkışı oldu. Hisse senedinde yabancıların payı 6 Mayıs itibariyle yüzde 36,6 olurken önceki haftada bu oran yüzde 36,9 idi.