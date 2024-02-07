Yapı Kredi Portföy'ün Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu kategorisinde 2023 getiri lideri oldu

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre 2023 yılı getirisi yüzde 143,6'yı bulan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu, Amerikan teknoloji hisse senetleri endeksi Nasdaq’da yer alan hisse senetlerine yatırım yapıyor.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, ana hedeflerinin yatırımcılarına orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamak olduğunu söyledi.

Peker, müşterilerini farklı ve güvenilir finansal enstrümanlarla buluşturarak en kaliteli hizmeti buluşturmak adına var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Peker şöyle devam etti: "Spesifik bir temaya yatırım yapan Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu’nun başarısı, portföy yöneticisinin endeks içerisinde potansiyelinin daha fazla olduğu şirketleri doğru temada ve doğru zamanda seçerek ek getiri yaratması. Ayrıca fon, dolar bazlı getiriye ek olarak doların TL karşısındaki hareketlerinden de etkilenmesi sebebiyle buradaki getiriyi de yatırımcısına yansıtıyor. Son dönemde, operasyonel kolaylık sağlayan ve global piyasalarda farklı enstrümanlara yatırım yapan fonlar da yatırımcılar tarafından talep görmeye başladı. Bu tür fonların müşteri memnuniyetine olumlu katkısını ilerleyen yıllarda da göreceğimizi düşünüyoruz.’’