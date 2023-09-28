Yarın 4 hisse temettü dağıtacak
29 Eylül 2023 Cuma günü tam 4 şirket temettü ödemelerini gerçekleştirecek.
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29 Eylül 2023 Cuma günü tam 4 şirket temettü ödemelerini gerçekleştirecek.
Peki bu hisseler hangileri? işte detayları...
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Net 6,7729031 TL
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (MTRKS): Net 0,3358208 TL
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH): Net 0,2062499 TL
Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB): Net: 0,0596532 TL