Yatırım yapmanın riski azaldı

Barış ERKAYA

Bugüne kadar yapılan birçok yatırım en azından ciddi bir döviz riskini beraberinde getiriyordu. Örneğin altın, örneğin borsa… Her ne kadar TL ile yatırım yapılıyorsa da bu türden yatırım araçları performansı dövize bağlı veya bağlanmış bir seyir izlediği için dövizin yüksek seyri her zaman beraberinde kurda bir düzeltme riskini barındırıyordu. Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırarken bile dolar bazında aslında değer kaybediyordu. Geçen hafta kurlarda yaşanan sert geri çekilmenin ardında şimdi Borsa’nın gerçek performansını test etme imkanına sahip olacağız. Üstelik de fiyatlarda ortalama dörtte bir civarında ucuzlamayla bu teste başlayacağız.

Gram altının kur riski yarı yarıya indi

Altın için de aynı şeyler geçerli. Bir süredir altın fiyatlarında artışta talep etkisinin kur etkisine nazaran minimumda kaldığı bir seyir izliyorduk. Ve gram altın fiyatları kurla yükseldikçe beraberinde ciddi bir kur riski de büyütüyordu. Alım yapmak isteyen için “Acaba dolar düşer mi?”, satış yapmak isteyen içinse “Ya dolar daha da yükselirse?” sorunsalı giderek büyüyordu. Şimdi ise geçen yıl sonu kapanışına göre yüzde 60’a yakın değer kazanmış bir kur var gram altın fiyatlarının içinde. Bu bir hafta önce yüzde 122 seviyesindeydi. Yıllık enfl asyon resmi olarak yüzde 21 seviyelerinde. Hissedilen için ise çeşitli rivayetler var. Yüzde 50 diyen de var. Daha fazlasını söyleyen de. Fakat asgari ücrete yapılan yüzde 50 civarı zam en azından satın alma gücü farkını göstermesi açısından önemli. Bunun çerçevesinde düşünüldüğünde mevcut dolar kurunun artık aşırı değerli olduğunu düşünmek için bir sebep yok. Bu da en azından döviz bazlı enstrümanlarda dibe yakın bir maliyet fırsatı yaratmış durumda.

"Faiz sebep, enflasyon sonuç" testi başladı

Kur garantili TL mevduat için de aslında durum farklı değil. Bu enstrümanın bireysel yatırımcı açısından avantajı kur ucuzken yatırım yapma fırsatı veriyor olması. Kur zirvedeyken ise anapara kaybı bile yaşatabilecek bir yatırım aracı. Şimdi tüm Türkiye olarak önümüzdeki üç ayda yani ilk kurulan kur garantili TL mevduatlarının vadesinin çözüleceği tarihe kadar bir sınav izleyeceğiz. Bir yandan yüksek döviz talebinin bitip bitmeyeceğini, öte yandan yüksek faizin yüksek enfl asyonun sebebi olup olmadığını belki de ilk kez bu kadar net şekilde test edeceğiz. Üstelik bu süreçte belki de yeni faiz indirimleri bile görebileceğiz, Fed'in dolar üzerinde etkili olacak faiz kararı da cabası.

Bankalarla TL mevduat yaptırmak isteyenler açısından ise çok sıkı bir pazarlık dönemi başlıyor. Bankaların mevduat toplamak için yeni enstrümanı kullanma imkanı varken yüksek faizle TL toplamaya istekli olması için bir neden olur mu? Burası tartışılır.

BORSA BULUNMAZ BİR FIRSAT VERDİ

Borsa İstanbul açısından düşünüldüğünde dolardaki geri çekilme zirveden bu yana yüzde 36 seviyesindeyken Borsa İstanbul’daki geri çekilme yüzde 24 seviyelerinde realize oluyor. Yani aslında BİST yeniden değer kazanmaya başlamış durumda. Birçok BİST-100 hisse senedine yüzde 25 ve üzeri ucuzlama var. TL bazlı yatırım yapanlar açısından bulunamayacak fırsatı kur düşüşü vermiş oldu. Bu noktada yeniden hatırlatmakta fayda var. Kur ne kadar düşmüş olursa olsun BİST-100 hala dolar bazında tarihi diplerinde.