Yatırımcı sayısı 5 senede 5 kat arttı, güçlü trend halka arzlarla sürecek
Borsa İstanbul'da 2024 yılında halka arzlarla birlikte, kadın ve gençlerin ilgisi, yatırımcı sayısını 8 milyonun üstüne taşıdı. Aynı dönemde 33 şirketin halka arzından toplam 57,31 milyar TL kaynak sağlandı. Halka arzlara ise 59 milyondan fazla yatırımcı katıldı. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Ekrem Arıkan, “Trendin bu yıl da sürmesini bekliyoruz” dedi.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısındaki artış 2024 yılında da sürdü. Pandeminin başladığı 2020 Nisan sonunda, pay senedi doğrudan yatırımcı sayısı 1,5 milyonun altındayken Mayıs 2024’te 8 milyon 682 bin 998 yatırımcı sayısıyla rekor seviyelere ulaşıldı. 2024 sonlarına doğru bir miktar düşüşle yılı 6,9 milyon seviyelerinde kapattı. 33 şirket halka açılırken, halka arzlardan 57,31 milyar TL toplandı. Halka arzlara 59 milyon 161 bin 692 yatırımcı katıldı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi & Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) Başkanı Dr. Ekrem Arıkan, 2020’den bu yana pay senedi yatırımcı sayısının neredeyse beş kata yakın artış kaydettiğini belirterek, “Bu güçlü artış trendinin 2025 yılında da yeni halka arzlarla devam etmesi muhtemel gözüküyor.
Öte yandan kadın ve genç yatırımcı oranının da istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Kadın yatırımcı oranı 2022 sonunda toplam yatırımcıların %27’sine tekabül ederken, 2024 sonunda bu oran %35’e yükseldi. Aynı şekilde 18-30 yaş arası yatırımcılar 2022 sene sonunda yaklaşık 794 bin kişiyken, 2024 yıl sonunda yaklaşık 1,9 milyona ulaştı. Bu rakamların ilerleyen dönemde de artarak devam edeceğini umuyoruz” dedi. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Ekrem Arıkan, piyasalardaki veriler ve MKK’nın projeleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Yatırım fonları 5.5 milyon yatırımcı ile rekor kırdı
Yatırım fonu bakiyeli yatırımcı sayısı sadece 2024 yılı içerisinde yılbaşından yıl sonuna yaklaşık %24 oranında artış gösterdi ve geçtiğimiz günlerde toplam 5,5 milyon yatırımcı sayısını aşarak en yüksek seviyelerine ulaştı. Ocak 2025 itibarıyla da 4,84 Trilyon TL fon büyüklüğü ve 5.537.350 yatırımcı sayısı seviyesinde. 2025 yılı için net bir artış oranı öngörmek zor ancak yatırım kültürünün ve finansal okuryazarlık seviyesinin artışı ile doğrudan hisse senedine yatırım yapmanın ötesinde, profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilen yatırım fonlarına ilginin daha da arttığını görüyoruz. Yatırım fonlarında yatırımcı sayısı özellikle para piyasası fonlarında yoğunlaşıyor. Piyasa değeri açısından bakıldığında ise ağırlık serbest şemsiye fonlarında.
Yeni veri desenleri üzerinde çalışıyoruz
Veri hizmetlerimiz yeni endeksler üzerinde düzenli olarak çalışmalar yürütüyor ve ilgili paydaşlarımızla koordineli hareket ediyor. Önümüzdeki dönemlerde kuruluşumuza verilecek yeni görevlerle beraber yeni veri desenleri ile çalışma ve analiz etme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Bu çerçevede kuruluşumuz bünyesinde toplanan veriler üzerinden bütünsel bir bakış açısı ile veri analiz çalışmalarımıza devam edeceğiz.
İç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz Elektronik Genel Kurul Sistemimiz (e-GKS) genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma imkânı tanıyor.
Borsaya kote olan şirketler için zorunlu olan bu hizmetimiz genel kurul düzenleyen tüm kurumlar için de önemli avantajlar sağlıyor. Hizmete alındığı 1 Ekim 2012’den 31 Aralık 2024’e kadar toplamda 195.760 kişi e-GKS kullanarak bir genel kurula katıldı. Düzenlenen genel kurul sayısı ise 5.613 oldu. 2020 yılından bu yana Endonezya sermaye piyasalarına da bu ürünümüzü ihraç ettik ve bu süre zarfında Endonezya borsasında işlem gören 900’ü aşkın şirket 5.000’in üzerinde genel kurul toplantısını e-GKS üzerinden başarıyla gerçekleştirdi. Öte yandan farklı ülkelerden e-GKS altyapımızı kullanmak için gelen talepler de oluyor ve görüşmelerimiz sürüyor.
Tabi bu tarz sistemlerin ihracı, hedef ülkenin yerel mevzuatlarına göre biraz zaman alsa da olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Tamamen iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz böylesi bir finansal teknoloji ürünümüzü ihraç eder konumda olmaktan dolayı hem kuruluşumuz hem de ülkemiz adına onur duyuyoruz. e-GKS, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından da dünya çapında en iyi uygulama örneklerinden biri olarak gösterilmiştir.
MKK olarak KAP ve VAP platformlarımızdan yaptığımız yayınlarla finansal okuryazarlığın artmasını destekliyoruz. VAP’ta yayınladığımız yedi ayrı endeks ve çok sayıda istatistikle piyasalarımızdaki verilerin tüm piyasa katılımcılarına ulaşmasını sağlıyoruz. Gayrimenkule Dayalı ve Gelişen Finansal Araçlar Bilgi Sistemimizde (GEFAS) 2025 itibarıyla yine oldukça ilgi çeken ve gelişen Kitle Fonlaması Sistemi ve Sürdürülebilir Sermaye Piyasası Araçları verilerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen “Sektör Kampüste” programı kapsamında beş farklı üniversitede dört ayrı ders verdik ve 2025 yılında da bu eğitimlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz.
Veri çağımızın en büyük gücü: ölçmediğini yönetemezsiniz
Veri çağımızın en büyük gücü. Her zaman vurguladığımız bir bakış açımız var: “ölçmediğinizi yönetemezsiniz.” Bu doğrultuda veri depolama ve raporlama altyapımızı piyasa verilerini daha ölçülebilir, analiz edilebilir ve böylece daha iyi yönetilebilir kılmak için güçlendiriyoruz. Sistemik riskin takibi ve finansal istikrarın korunmasında analiz edilebilir veri önem arz ediyor. Veri Depolama Kuruluşu olarak sunduğumuz veri hizmetleri ile düzenleyici ve denetleyici kurumların karar alma mekanizmalarında kullanılmak üzere hazırladığımız verileri analiz edilebilir formatlarda ve güvenli kanallarla ilgili otoritelere sağlıyoruz.
2024’te yayına aldığımız Risk Eğilim Endeksi (REKS) ile yatırımcıların risk alma eğilimlerini dinamik ve güncel bir hesaplama yöntemi ile değişen ve gelişen piyasa özelliklerini yansıtarak ölçüyor ve haftalık olarak VAP’ta ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Kamuya açık paylaştığımız REKS’in finansal okuryazarlığın artırılmasına katkı sağlamasının yanı sıra yatırımcı gruplarının risk alma eğilimlerinin de güncel olarak takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Yatırımcı grupları arasında ve dönemsel karşılaştırma yapma imkânı sunan REKS verilerine, 2010 yılından günümüze kadar haftalık frekansta VAP üzerinden ulaşılabilmektedir.
Kripto varlık işlemlerinin raporlamasını MKK yapacak
Ekrem Arıkan, ülkemizde de oldukça ilgiyle takip edilen kripto varlık işlemlerine ilişkin raporlamaların MKK bünyesinde gerçekleştirileceğini söyledi. Arıkan, “Kripto Varlıklar Merkezi Kayıt Sistemi hizmetimizi iç kaynaklarımızla geliştiriyor ve gerekli çalışmaları SPK ile birlikte yürütüyoruz. Güvenli bir kayıt ve raporlama altyapısını oluşturuyor ve sistemin kısa sürede hayata geçmesi için çalışıyoruz. SPK, TSPB ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile koordineli bir şekilde, başarılı çalışmaları paydaşlarımızla yaptığımız istişarelerde değerlendirerek inceliyoruz. Gereken altyapıyı tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla oluşturuyoruz” diye konuştu.
KAP ve e-GKS’nin altyapısını dönüştüreceğiz
“MKK olarak sermaye piyasalarının dijitalleşmesinin ana aktörü konumundayız” diyen Ekrem Arıkan, 2025 projelerine ilişkin bilgi verdi: “Dijital altyapımız güçlendikçe bunu tüm piyasa aktörleriyle de koordineli geliştiriyoruz. 2025 yılına yönelik birçok projemiz bulunuyor. KAP ve e-GKS altyapı dönüşümleri öne çıkan projelerimiz arasında yer alıyor.
Bunların yanı sıra kripto varlıkların güvenli kayıt ve raporlama altyapısının kurulumunu gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilirlik konusunda yeni uygulamaya geçecek raporlamalar konusunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile iletişim halindeyiz. Öte yandan özellikle Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ve gelişmekte olan yakın coğrafyamızdaki ülkelerde entegrasyon ve altyapı geliştirme çalışmalarımız bulunuyor. Global saklamacı kurumlara entegrasyon süreçlerimiz devam ediyor."
KAP internet sitesi ilk çeyrekte açılacak
KAP, MKK’nın toplumda en çok bilinen hizmeti ve tüm piyasa katılımcılarının yakından takip ettiği en önemli bilgi kaynağı. KAP sistemine bildirim gönderen üye sayısı 3.800’e ulaşırken internet sitesini günlük olarak yaklaşık 25 bin kişi ziyaret ediyor. KAP mobil uygulamasının kullanıcı sayısı ise 140 bine ulaştı. “2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda yeni KAP internet sitesini kullanıma açmayı hedefliyoruz” diyen Ekrem Arıkan, “Kullanıcılarımızdan gelen talepleri de göz önüne alarak yürüttüğümüz bu projemiz kapsamında, KAP internet sitesi hem daha kullanıcı dostu bir tasarıma kavuşacak, hem de altyapı güncellemesi gerçekleştirilmiş olacak. 2025 yılında yeni başlayacak olan sürdürülebilirlik raporlamalarının KAP sisteminde analiz edilebilmesini sağlamaya yönelik çalışma hedefimiz bulunuyor" bilgisini verdi.