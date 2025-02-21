Yatırımcılar Trump'ın açıklamalarını takip ederken küresel piyasalar karışık seyrediyor

Trump yönetiminin dış politikasına ve tarife politikasına ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Bu sırada açıklamalarıyla dikkat çeken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise verdiği röportajda, Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürerek, enerji maliyetlerini düşüreceklerini, düzenlemeleri azaltacaklarını ve vergi indirimlerini kalıcı hale getireceklerini, böylelikle gelir artışı ve maliyet düşüşü sağlayacaklarını anlattı.

Altında son durum...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'de, dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 106,4 seviyesinde dengelendi. Güvenli liman altının ons fiyatı dün 2 bin 954,89 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 938 dolardan kapandı. Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 930 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 76,1 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,01 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Almanya'nın dikkati pazar günü yapılacak erken genel seçimde

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç negatif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

ABD'nin tarife söylemlerinin bölgenin odağında yer alırken, Almanya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimler de yakından izleniyor. Pazar günü gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde 5 aday başbakan olmak için yarışacak.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,57 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Japonyanın ana gündem maddesi: Enflasyon

Japonya'da ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken ülkede güç kazanan enflasyon yatırımcıların odağında bulunuyor. Ülkede açıklanan diğer veriler de yakından takip edilirken, şubat ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,9 seviyesinde gerçekleşerek imalat aktivitesinin zayıf kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Veriler sonrası dolar/yen paritesi yüzde 0,5 artışla 150,3 seviyesinde bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor.

Alibaba Group'un beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından Hong Kong'da teknoloji hisseleri öncülüğündeki artış dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 yükselirken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde yoğun veri gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,3010'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 36,4010 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.950 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.