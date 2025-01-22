Yatırımcıların dikkati ABD'de Trump, Avrupa'da ECB Başkanı'nın açıklamalarında

Trump yönetiminin ticari tarife uygulamalarının ABD'de enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkilerine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyleyerek, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için 1 Şubat tarihini işaret etti ve yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.

Musk, TikTok'u satın mı alacak?

Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti.

Teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri de şirketin ABD'de yapay zeka altyapısı kurmak için OpenAI ve SoftBank ile ortak bir girişimde bulunacağına dair haberler sonrası yüzde 7,2 yükseldi. Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 108,1 seviyesinden güne başladı.

Altında ve Brent petrolde durum...

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 753 dolardan işlem görüyor. Trump'ın petrol üretimini artıracağına belirtmesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 0,2 düşüşle 78,6 dolardan başladı.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,88, Dow Jones endeksi yüzde 1,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa'nın gündemi: ECB Başkanı'nın açıklamalarında

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi. Bugünkü konuşmada, yeni ABD yönetiminin göreve gelmesiyle izlenecek finansal politikalara ilişkin sinyallerin yer alacağı tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları devam ederken, bugün ECB Başkanı Lagerde'ın katılacağı oturum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ZEW Ekonomik Güven Endeksi açıklandı

Almanya'da yatırımcıların ekonomik beklentileri, Alman ekonomisinin geçen yıl art arda ikinci kez daralmasının ardından yılın ilk ayında beklentilerin üstünde düşüş gösterdi. Kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocakta 10,3 puan seviyesine inerek önceki aya göre 5,4 puan düştü.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,23 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Çin yönetimi: "Bir ticaret savaşında kazanan olmaz"

Asya tarafında ise Trump yönetiminin 1 Şubat itibariyle Çin'e ilk olarak yüzde 10 ticari tarife uygulayacağına yönelik haber sonrası karışık bir seyir izleniyor. Dün ticari tarife söylemlerine yönelik açıklamalarda bulunan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang korumacılıkla hiçbir yere varılamayacağını belirterek "Bir ticaret savaşında kazanan olmaz" dedi.

Güney Kore ve Japonya'da teknoloji hisseleri öncülüğündeki alıcılı seyir bu ülkelerdeki risk iştahını destekliyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 düştü.

Borsa İstanbul güne artışla başladı

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 yükselişle 35,6220'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,6400 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.850 puanın destek 10.000 ve 10.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Günün ekonomik gündem maddeleri

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı öncü endeks

18.05 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması