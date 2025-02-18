Yatırımcıların dikkati BoE açıklamaları ve Çin'deki teknoloji hisselerinin yükselişinde
Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları sonrası Fed'in adımlarına ilişkin belirsizlikler ve BoE Başkanı'nın bugün yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, Çin'de teknoloji hisselerindeki artış dikkat çekiyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken, küresel piyasalarda pozitif seyir söz konusu.
ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman para politikasının şu anda iyi bir yerde olduğunu belirterek enflasyonun temel ölçütlerinin yüksek olduğunu, fiyat değişim oranının bu yıl daha da ılımlı olmasını beklediğini ifade etti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise yetkililerin enflasyon konusunda daha fazla ilerleme beklediği bir dönemde para politikasının iyi konumlandırıldığını söyledi. Analistler, para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirim tarihine yönelik fiyatlamalarda da oynaklığın devam ettiğini kaydederek, haziran ve temmuz aylarının öne çıktığını ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini belirtti.
Altın, dolar, tahvil...
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,51'e yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 107 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,4 artışla 2 bin 910 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 75,1 dolardan satılıyor.
New York Borsası'nda dün Başkanlar Günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.
Avrupa'da savunma sanayi şirket hisseleri yükselişte
Avrupa borsalarında savunma sanayi şirketlerinin hisseleri, askeri harcamaların gelecekte daha da artabileceği ihtimaliyle değer kazandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulaması sonrasında ona bu konuda destek veren bir açıklama da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'den geldi.
Avrupa'da bu hafta açıklanacak İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, Çinli teknoloji şirketleri öncülüğündeki yükseliş risk iştahını destekliyor. DeepSeek'in Çinli teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikleri beslemesi piyasalardaki alıcılı seyirde etkili oluyor. Alibaba'nın hisseleri yüzde 4,4, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 3,4 ve çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 4 artışla işlem görüyor.
Japonya tarafında ise 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,41 seviyesine çıkarak Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avustralya Merkez Bankası, ülkedeki güç kaybeden enflasyona paralel olarak Ekim 2020'den bu yana ilk kez referans faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,35'ten yüzde 4,1'e çekti.
Yurt içinde durum...
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,2429'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,2460 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, 4. çeyrek işsizlik oranı
10.00 Türkiye, ocak ayı Konut Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı
12.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması
13.00 Almanya, şubat ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi
13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi
16.30 ABD, şubat ayı New York Fed İmalat Sanayi Endeksi