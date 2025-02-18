Yatırımcıların dikkati BoE açıklamaları ve Çin'deki teknoloji hisselerinin yükselişinde

ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman para politikasının şu anda iyi bir yerde olduğunu belirterek enflasyonun temel ölçütlerinin yüksek olduğunu, fiyat değişim oranının bu yıl daha da ılımlı olmasını beklediğini ifade etti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise yetkililerin enflasyon konusunda daha fazla ilerleme beklediği bir dönemde para politikasının iyi konumlandırıldığını söyledi. Analistler, para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirim tarihine yönelik fiyatlamalarda da oynaklığın devam ettiğini kaydederek, haziran ve temmuz aylarının öne çıktığını ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini belirtti.

Altın, dolar, tahvil...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,51'e yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 107 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,4 artışla 2 bin 910 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 75,1 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün Başkanlar Günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa'da savunma sanayi şirket hisseleri yükselişte

Avrupa borsalarında savunma sanayi şirketlerinin hisseleri, askeri harcamaların gelecekte daha da artabileceği ihtimaliyle değer kazandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulaması sonrasında ona bu konuda destek veren bir açıklama da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'den geldi.

Avrupa'da bu hafta açıklanacak İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin Euro Bölgesi'ndeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, Çinli teknoloji şirketleri öncülüğündeki yükseliş risk iştahını destekliyor. DeepSeek'in Çinli teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikleri beslemesi piyasalardaki alıcılı seyirde etkili oluyor. Alibaba'nın hisseleri yüzde 4,4, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 3,4 ve çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 4 artışla işlem görüyor.

Japonya tarafında ise 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,41 seviyesine çıkarak Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avustralya Merkez Bankası, ülkedeki güç kaybeden enflasyona paralel olarak Ekim 2020'den bu yana ilk kez referans faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,35'ten yüzde 4,1'e çekti.

Yurt içinde durum...

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,2429'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,2460 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, 4. çeyrek işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak ayı Konut Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

12.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması

13.00 Almanya, şubat ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı Zew Ekonomik Güven Endeksi

16.30 ABD, şubat ayı New York Fed İmalat Sanayi Endeksi