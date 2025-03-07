Yatırımcıların tüm dikkati Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında

Trump'ın tarife açıklamalarının ABD'de enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine ilişkin endişeler sürerken, bugün ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile Fed Jerome Powell'ın Chicago Üniversitesi'nde düzenlenecek Para Politikası Forumu'nda yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, önceki açıklamalarında politika duruşunu ayarlamada acele etmeyeceklerini bildiren Powell'ın, bugün yapacağı konuşmada Bankanın projeksiyonlarına dair ipuçları aranacağı kaydederken, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler artmaya devam ediyor.

Bessent: "Hiçbir şey tarifelerden daha geçici değildir"

New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Amerikan halkı için çalışmayan uluslararası ekonomik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sadece ABD'nin ihracatına uygulanan tarifeler değil, tarife dışı engeller, ihracatçılara haksız yere ceza uygulayan yasalar, küresel rekabeti ve ücretleri baskılayan hükümet politikaları ile sürekli ticaret fazlasına olanak tanıyan döviz manipülasyonu gibi bir dizi kriter çerçevesinde kötü aktörleri tespit ettiklerini bildirdi.

Bessent, tarifelerin enflasyonist olup olmadığına ilişkin yöneltilen soruya, "Eğer tek seferlik bir fiyat ayarlamasıysa, hiçbir şey tarifelerden daha geçici değildir" cevabını verdi.

Ticaret savaşı korkuları ve iflasların etkisi...

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Mart ile biten haftada 221 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüşe rağmen, ABD ekonomisindeki yavaşlama korkuları devam etti.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın verileri ise ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların, federal hükümetteki işten çıkarmalar, iptal edilen sözleşmeler, ticaret savaşı korkuları ve iflasların etkisiyle şubatta bir önceki aya göre yüzde 245 artarak 172 bin 17'ye yükseldiğini ortaya koydu.

Dış ticaret açığında rekor rakam

ABD'nin dış ticaret açığı da ocakta aylık bazda yüzde 34 artışla 131,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken üreticisi Marvell Technology'nin beklentilere paralel olan gelir tahmininin yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar konusunda yatırımcıları tedirgin ederken, çip hisselerinde düşüş izlendi. Buna göre, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 19,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,3, Nvidia'nın hisseleri yüzde 5,7 ve Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 2,8 geriledi.

Tahvil, altın, borsa, petrol...

ABD'nin 10 yıllık tahvil yüzde 4,26 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi dün yüzde 1,6 azalışla 103,8'e inerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, yeni güne yatay seyirle 104'ten başladı.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 909 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 910 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 69,3 dolardan başladı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,78, Nasdaq endeksi yüzde 2,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.