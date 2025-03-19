Yatırımcıların tüm dikkati Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e, gelecek yılki beklentisini ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye indirdi. Ülkede açıklanan verilere göre yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 11,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 düştü. ABD'de sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia ve Alphabet hisselerinde düşüş!

Nvidia hisseleri yüzde 3'ün üzerinde gerilerken, Alphabet hisseleri de Google'ın bulut güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın alacağı haberinin ardından yüzde 2'den fazla düştü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yatay seyirle 103,3 seviyesinde dengelendi. Üst üste rekor kıran altının ons fiyatı ise yeni günde 3 bin 39 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 35 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 70 dolarda bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri açıklanacak

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Almanya Federal Meclis, yüksek savunma harcamalarının önünü açmak için borç kurallarına muafiyet getiren ve 500 milyar Euro'luk bir altyapı ve iklim fonunun kurulmasını sağlayacak mali paketi onayladı. Fitch Ratings, Almanya'nın "AAA" kredi notunun altyapı ve savunma için yapacağı büyük borçlanmanın reformlarla dengelenmemesi veya büyümede kalıcı bir iyileşmeye yol açmaması durumunda uzun vadede baskı altında kalabileceğini bildirdi. Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB), ocak ayında 5,4 milyar Euro dış ticaret açığı verdi.

BoJ politika faizini açıkladı

Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,50 seviyesinde sabit tuttu. Enflasyon beklentilerinin ılımlı bir şekilde arttığına işaret edilen BoJ metninde, ülke ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyüme performansı sergilemesinin olası görüldüğü aktarıldı.

Fitch Ratings raporunda, Çin'deki mali gevşemenin ABD'nin yüksek ithalat tarifelerinin etkisini hafifleteceği aktarıldı. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi ocakta önceki aya göre yüzde 1,1 ile beklentilere paralel olarak azalırkeni kapasite kullanım oranı yüzde 4,5 arttı.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,7330 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Günün ekonomi gündemi

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı