Yatırımcıya kar payı müjdesi: Temettü takvimi belli oldu
Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket, 2024 yılına ilişkin temettü dağıtım kararlarını ve tekliflerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı. Açıklamalarda hem genel kurul onayıyla kesinleşen hem de henüz teklif aşamasında olan temettü bilgileri yer aldı.
Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket, 2024 yılı temettü dağıtım planlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu. Kâr payı miktarları ve ödeme tarihleri netleşti.
CNBC-e'de yer alan habere göre temettü duyurusu yapan şirketler ve yatırımcılara sunulan nakit kar payı detayları şöyle:
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ATAKP)
Pay başına brüt 0,550 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtılacak.
Hak kullanım tarihi: 25 Haziran | Ödeme tarihi: 27 Haziran
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#YUNSA)
Pay başına brüt 0,0382081 TL, net 0,0324768 TL temettü dağıtılacak.
Hak kullanım tarihi: 28 Nisan | Ödeme tarihi: 30 Nisan
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#SARKY)
Pay başına brüt 0,4117647 TL, net 0,3499999 TL temettü dağıtılacak.
Hak kullanım tarihi: 25 Nisan | Ödeme tarihi: 29 Nisan
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (#AKSA)
Pay başına brüt 0,48 TL, net 0,4080 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.
Teklif edilen hak kullanım tarihi: 21 Mayıs | Ödeme tarihi: 23 Mayıs
Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (#GRSEL)
İki taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtılması teklif edildi.
Ödeme tarihleri henüz açıklanmadı.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#HLGYO)
Pay başına net 0,0043478 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.
Hak kullanımının başlayabileceği son tarih: 30 Haziran
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (#SUWEN)
Bedelsiz sermaye artırımı sonrası güncellenen temettü tutarı; pay başına brüt 0,125 TL, net 0,1062500 TL.
Hak kullanım tarihi: 12 Ağustos | Ödeme tarihi: 14 Ağustos