Yeni yönetime dair belirsizliklerin dikkat çektiği ABD'nin dikkati bugün enflasyon verilerinde

Geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirten analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, Fed'in yılın son faiz kararı öncesinde dikkate alınacak en önemli veri setlerinden biri olduğunu belirtiyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralması sonrasında ülkenin ekonomi politikasının nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler varlığını korumayı sürdürüyor. Trump'ın uygulamayı planladığı tarifeleri değerlendiren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu uygulamanın ABD'li tüketiciler için fiyatları önemli ölçüde artıracağını ve girdilerin ithalata dayalı firmalar için maliyet baskısı yaratacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında yüzde 86 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Boeing ve Alphabet hisselerinde yükseliş dikkat çekti

Kurumsal tarafta ise Çin tarafından tekelleşme soruşturması açılması sonrası düşüşe geçen Nvidia hisseleri yüzde 2,7 geriledi. Oracle'ın hisseleri, şirketinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,7 değer kaybetti. ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri ise şirketin 737 MAX üretimini yeniden başlatacağına dair haberlerin ardından yüzde 4,5 yükseldi. Alphabet'in hisseleri de Google'ın "çok hızlı" olduğunu iddia ettiği yeni kuantum çipi "Willow"u tanıtması sonrası yüzde 5,3 değer kazandı.

ECB'nin yılın son para politikası kararı ne olacak?

Avrupa borsalarında gözler yarın açıklanacak ECB'nin yılın son para politikası kararına çevrildi. Analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık faiz indiriminin masada olabileceğini belirtmesine karşın, Euro Bölgesi'nde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da da ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon yüzde 2,2 gelerek ECB'nin hedeflediği seviyenin üzerinde gerçekleşti.

Şi Cinping: Ticaret, bilim ve teknik savaşlarının kazananı olmaz

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, dün açıklamalarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping "ticaret ve bilim teknik savaşlarının kazananı olmaz" mesajı verdi.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da kasım ayına yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da 3,7 artarak beklentileri geride bıraktı. Enflasyon göstergelerinin tahminlerin üzerinde seyretmesinin ülke ekonomisindeki riskleri artırdığını kaydeden analistler, gelecek hafta toplanacak BoJ para politikası kurulu öncesinde yüksek gelen ÜFE'nin parasal sıkılaşma ihtimallerini güçlendirebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

22.00 ABD, kasım ayı federal bütçe dengesi