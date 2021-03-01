Yerlinin borsa iştahını faiz kesebilir

Şebnem TURHAN

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Atilla Esen, hisse senedi piyasasında 2.2 milyon kişiye ulaşan yerli yatırımcının talebinin devam edeceğini dile getirerek “Yerli yatırımcı talebi son dönemde kurlarda ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüş sebebiyle en azından yaz aylarına kadar devam edecektir. Ancak yaz aylarında pandemi etkisinin azalması ve insanların kendi olağan akışlarına dönmesiyle yerli yatırımcının piyasa ilgisi azalabilir, bu dönemde de faiz ve enflasyonda gevşeme eğilimine girilmesi, ilginin azalmasına ancak yine de devam etmesine neden olacaktır. Öte yandan halka arz beklentileri de talep yaratacaktır” dedi.

Online hesap açma yatırımcıyı artıracak

2020 yılının küresel anlamda, düşük faiz ve bol likidite ile artan dijital olanaklar ile sermaye piyasalarına ilginin yüksek olduğu bir yıl olduğunu hatırlatan Esen, Türkiye sermaye piyasaları açısından da tarihi rekorların kırıldığı bir yılı geride bırakırken, 2021’in ilk aylarında da bu ilginin güçlü bir şekilde devam ettiğinin görüldüğünü vurguladı. Esen, 2020 yılının, uzun bir zamandan sonra özellikle yerli bireysel yatırımcının sermaye piyasaları ve hisse senedi piyasasına ilgi ve talebinin rekor seviyelerde artması sebebiyle aracı kurumlar açısından çok verimli geçtiğini kaydederek “Özellikle gençlerin sermaye piyasalarına ilgisi çok değerli, çünkü geleceğin yatırımcıları şimdiden yetişiyor ve nasıl yatırım yapacaklarını öğreniyorlar. 2021 yılında da mesafeli sözleşme ile online hesap açma sürecinin devreye girmesi sonrasında yeni yatırımcı talebinin devam edeceğini öngörüyoruz. Aracı kurumların ise artan kârlılıklarını gerek araştırma gerekse de mevcut diğer kadrolarını kuvvetlendirmek için kullanmaları gerekiyor.”

Yeni yatırımcılar bilgi sahibi değil

A1 Capital’in de kuruluşundan itibaren yerli yatırımcı odaklı olmamız nedeniyle geçen yıl sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme sağladığını kaydeden Esen, 2020’de artan bireysel yatırımcı ilgisinin özellikle ana pazar hisselerinde çok sert yükselişler yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Yeni gelen yatırımcıların hisse değerleme ve fiyat hareketleri konusunda bilgi sahibi olmamaları sebebiyle özellikle bu hisseler hakkında yazılacak araştırma raporlarının çok yararlı olacağını kaydeden Esen, yeni yatırımcıların yanlış tercihlerinin de önüne geçebileceğini belirtti.

Endekste 1500 kritik seviye

Esen, borsada, BIST100 endeksinde 1500 seviyesinin üzerinde pozisyonların taşınmasını ve hedefin 1700 olmasını beklediklerini dile getirerek “Ancak yıl içinde 1500 seviyesinin altına sarkma durumunda ise hisse pozisyonlarının azaltılması mantıklı olacaktır. Böyle bir durumda 14301400 bandı yeni alım için düşünülebilir. Yatırımcılar 1500 seviyesini kendilerine alım/ satım stratejisi açısından önemli bir seviye olarak belirleyebilirler” dedi.

Halka arzlara talep olmasının çok sevindirici olduğunu söyleyen Esen, “Yatırımcı talebi yeni şirketlerin sermaye piyasalarına ilgisinin artmasının ve halka arzların önünü açıyor. Nitekim son dönemde gerçekleştirilen halka arzlara gelen yüksek talep nedeniyle çok sayıda şirketin halka arzı gündemine aldığını görüyoruz. Tabii bu talebin belli bir sayıdan sonra kısmen dengelenmesi mantıklı olacaktır. Gerek Borsa İstanbul gerekse Sermaye Piyasası Kurulu, yerli yatırımcıyı korumak ve yön vermek adına çok proaktif bir yaklaşım sergiliyor” dedi.

Bireysel müşteride büyüme hedefi

Atilla Esen, A1 Capital’in tamamen yerli sermayeye sahip, geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyet gösterdiğini belirterek aracı kurumlar içerisinde hacim ve işlem sıralamasında ürün bazında ilk 10 aracı kurum içerisinde yer aldıklarını kaydetti. 2021 yılında hedeflerinin bireysel müşteri sayısını artırmak olduğunu söyleyen Esen, şöyle devam etti: “2019 yılında genç ve dinamik bir çağrı merkezi yapısı kurduk. Çağrı merkezimizde yatırımcılarımıza daha yakın hizmet üretmek için 12 olan çalışan sayımızı bu yıl 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçleri etkin yürütebilecek yeni mezun ve piyasadan tecrübeli kadroları ekibimize katmayı önemsiyoruz. Ürün bazında ise öncelikle dijital platformları ön plana çıkararak, içeriği daha zengin bir 'Hisse Koçu' uygulamasıyla hisse önerilerimizi sunmayı planlıyoruz.”