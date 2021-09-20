Yerlinin hisse portföyü yüzde 52 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ağustos finansal piyasa özet verilerine göre, yatırımcı sayılarında gerilemeye rağmen yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, son bir yılda yüzde 52 artarak ağustos sonu itibariyle 413.5 milyar liraya ulaştı.

TSPB’nin Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcılar finansal varlıkları son bir yılda yüzde 19,4 artarak, ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların finansal varlıkları da yüzde 7,9 büyüyerek 569.2 milyar liraya yükseldi. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son bir yılda yüzde 52 artarak 413.5 milyar liraya çıktı. hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısının ağustos sonu itibariyle 2 milyon 395 bine gerildiğini ortaya koydu.

TSPB verilerine göre, hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında ise mayıs ayında başlayan düşüş temmuz ayında da devam etti. Bu yılın nisan ayında 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak rekor kıran hisse senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, temmuz ayında 791 bine geriledi.

Özel sektör Eurobond varlıkları yüzde 63 arttı

Son bir yılda Türkiye’de yerleşik kurumsal, tüzel ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 19,4 artarak, 4 trilyon 977 milyar liradan, 5 trilyon 940 milyar liraya ulaştı. Böylece bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, özel sektör Eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel sektör Eurobond varlıkları döviz kurundaki artışın da etkisiyle son bir yılda yüzde 63 artarak 111 milyar lira olurken, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları ise bir yılda yüzde 55 artarak 37.3 milyar liraya geldi.

Yabancının hisse varlığı 15 milyar lira arttı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı ağustos ayı özet finansal piyasa verilerine göre, geçen yıl ağustos ayı sonu itibariyle 527.3 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 7,9 artarak 2021 Ağustos sonu itibariyle 569.2 milyar liraya yükseldi. TSPB verileri aylık olarak incelendiğinde, yılbaşından itibaren düşüşe geçen yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında, nisan ayında başlayan artış, ağustos ayında bir miktar daha artarak sürdü. Yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, ağustosta temmuza göre 15 milyar TL (yüzde 5,3) artarak 298.9 milyar liraya çıktı.