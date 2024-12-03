Yoğun veri gündeminden etkilenen küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, kasımda 48,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın, sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi. S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Öncü verilerde 48,8 olarak açıklanan endeks kasımda 49,7 oldu.

Fed'in 18 Aralık tarihinde açıklayacağı para politikası kararında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmin edilirken, Fed'in politika faizini sabit tutabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 25 ile fiyatlanıyor.

Super Micro Computer hisselerinde büyük değer artışı

Kurumsal tarafta ise teknoloji hisseleri öncülüğünde artış izlenirken, Super Micro Computer'ın hisseleri şirketin muhasebe uygulamalarına ilişkin bağımsız bir incelemede herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını duyurmasının ardından dün yaklaşık yüzde 29 yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,20 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,6'dan güne başladı. Altının ons fiyatı 4 iş günü devam eden yükseliş serisini dün yüzde 0,5 değer kaybıyla sonlandırırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 640 dolardan işlem görüyor.

Fransa'daki 2025 bütçe gerilimi ülkenin risk primini yükseltiyor

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir hakim olurken, Fransa devam eden bütçe tartışmaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek bütçe açığına sahip Fransa'da siyasi kriz mali piyasaları tedirgin ederken, ülkenin risk primi yükseliyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi, Fransız hükümetinin geleceğine ilişkin belirsizlikle gün içinde yüzde 1'den fazla değer kaybetmesine karşın gün sonunda kayıplarını toparladı. Öte yandan, bölgede dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 0,8 puan düşerek 45,2 puana indi. Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da da ekimde 43 puan olan imalat sanayi PMI kasımda da değişmedi. S&P Global, öncü verilerde endeksin 43,2 puana yükseldiğini açıklamıştı.

Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay açıklayacağı son faiz kararında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, ECB'nin 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin de ortaya çıkmasının pay piyasalarında risk iştahının canlı kalmasını sağladığını kaydetti.

Ekonomik teşvik söylemleri Asya'nın ana gündem maddesi

Asya piyasalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng'in ekonomik teşvik söylemleri piyasalarda endişeleri sınırlıyor.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, Trump'ın yeni döneminde ABD ile yaşanacak ticaret savaşının ekonomiyi yeni zorluklarla karşı karşıya bırakması nedeniyle gelecek yıl büyümeyi desteklemek amacıyla destekleyici bir para politikasına yönelik planlarının altını çizdi.

Yurtta durum...

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 yükselişle 34,7480'den işlem görüyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, kasım ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE)

14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları

18.00 ABD, ekim ayı JOLTS açık iş sayısı