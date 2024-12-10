Yoğun veri gündeminin olduğu güne borsa yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 0,20 puan azalarak 10.257,19 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi de yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 2,68 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat oldu.

Analistler bugün, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek,10.300 ve 10.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.