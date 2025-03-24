Yoğun veri gündeminin yaşanacağı haftaya New York borsasından yüksek açılış

New York borsası güne değer kazanarak başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,78 artarak 42.313,71 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,05 artışla 5.727,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kazançla 18.049,94 puana yükseldi.

ABD Başkanı Trump da geçen hafta tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmişti. Analistler, ABD'nin korumacı ticaret politikasının ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Trump yönetiminin atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Fed'in kişisel tüketim harcama verileri enflasyona ışık tutacak

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin sinyaller verebilecek verilerin bu hafta yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere, perşembe günü açıklanacak büyüme verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla, cuma günü yayımlanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yakından izleneceğini kaydetti.​​​​​​​