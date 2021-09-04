Yurtdışı borsaların sunduğu fırsatlara 'yabancı' kalmayın

Ufuk KORCAN

Borsa İstanbul’da temmuz ayı sonunda başlayan yükseliş sürüyor. Yıla 1.476 puandan başlayan BİST 100 Endeksi, 17 Mart’ta 1.589 puanla zirvesini gördü ve ardından düşüşe geçti.

İlk yarıyı yüzde 8’in üzerinde kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul, ikinci yarıda yönünü yukarı çevirerek ilk 6 aydaki kayıplarını telafi etmeyi başardı. Özellikle 26 Temmuz’dan bu yana yabancı yatırımcıların geçmişe oranla sınırlı da olsa alıma geçmesi borsadaki toparlanmaya öncülük etti.

YÜKSELİŞ 26 TEMMUZ'DAN BERİ SÜRÜYOR

Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar ağustos ayı boyunca hisse senedi piyasasında net 515 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Bankacılık hisselerinin önderliğinde BİST 100 Endeksi’ndeki yükseliş 26 Temmuz’dan bu yana yüzde 10’a dayandı.

TANSİYONU AZALTAN AÇIKLAMALAR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve gelmesinin ardından sıkı para politikasına devam etmesi piyasalarda görev değişikliği sonrasında yaşanan tedirginliği bir miktar düşürdü. Yine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tahvil alım programı ve faiz artışıyla ilgili yaptığı açıklamalar risk iştahını küresel anlamda artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın önceki hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada, faiz artırımında acele edilmeyeceğini söylemesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Fakat Borsa İstanbul olumlu rüzgarlarla son haftalarda tırmanışa geçse de hala yıla başlangıç yaptığı seviyelerde.

BİST LİSTEDE ALT SIRALARDA

Diğer ülke borsalarının bu yılki performanlarına bakıldığında, Borsa İstanbul’un en alt sıralarda olduğu görülüyor. Bu yıl en fazla değer kazanan borsa şu anda yüzde 33.26’lık performansıyla Vietnam Borsası. Onu yüzde 31’lik performansıyla Avusturya Borsası takip ediyor. Suudi Arabistan ve İsveç Borsası ise yine en hızlı yükselen borsalar listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Rusya, Fransa, Belçika, ABD, Almanya, İspanya, Güney Kore, İngiltere borsaları bu yıl yatırımcılarına yüzde 10’un üzerinde gerlir sağlamış durumda. Sadece Brezilya ve Hong Kong borsaları bu yıl Borsa İstanbul ile benzer bir performansa imza attı.

Yabancı fonlardan yüzde 60'a varan getiri

Borsa İstanbul yılın geneline bakıldığında yatırımcılarını pek mutlu etmişe benzemiyor. Tabi ki hisse bazlı hareketler oluyor ve önemli kazançlar elde ediliyor.

Ama hareketlerin borsanın geneline yayıldığı söylenemez. Borsa İstanbul’un diğer ülkelere göre daha düşük performans gösterdiği dönemlerde hisse senedi yatırımcıları yurtdışındaki fırsatları değerlendirmek isteyebilir. Ancak bu sıradan yatırımcılar için biraz karmaşık görünüyor olabilir. “Hangi hisse senedini hangi seviyeden, nereden-nasıl alacağım?” soruları şu an akıllara gelmiştir.

Yabancı hisselere yatırım geçmişe göre artık daha kolay. Öyle sizin tek tek hisseleri araştırıp, işlem yapmak için kurum aramanıza gerek yok.

Çeşitlilik arttı

Yatırım fonlarının çeşitliliğinin artmasıyla yabancı şirket hisselerine yatırım yapan çok sayıda fon var artık. Profesyoneller tarafından analiz edilerek hisse tercihleri yapılan bu yatırım fonlarını alarak yabancı hisselerin getirilerinden yararlanabilirsiniz. Emtiadan şirket hisselerine kadar geniş bir yelpaze sunan bu fonların 2021 getirilerine baktığımızda yüzde 60'a varan kazançların olduğu görülüyor. Özellikle yabancı teknoloji hisselerine yatırım yapan fonların yatırımcılarına önemli kazançlar sunduğu dikkat çekiyor.

Borsada yeni hedef neresi?

BİST 100 endeksinin 1.470 direnç seviyesi üzerinde tutunması halinde yükseliş eğiliminin 1.510 seviyesine yönelik devam etmesi beklenebilir. Ama öncesinde 1.490 ara direnç noktası olarak öne çıkıyor.

1.510’un üzerinde diğer kritik seviye 1.520 puanda.

1.470 seviyesi altına kalıcılık sağlanamaması durumunda ise gelebilecek kâr satışları ile endekste 1.430 seviyesi takip edilebilir. Kısa vadede bankacılık endeksinin seyri BİST 100 Endeksi için de kritik. 1.470’in altına sarkmalar 1.450 seviyesine doğru düşüşü beraberinde getirebilir. Teknik göstergeler güçlü seyrediyor ve yükselişleri destekliyor

Dolarda düşüş sürüyor

Ağustos ayı başından bu yana kademeli olarak geri çekilen Dolar/TL kuru kritik 8.28 seviyesinin altına geriledi. Teknik olarak dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli 8.4296’deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken, kısa vadeli düşüş trendi devam ediyor.

Bununla beraber Dolar/TL paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 8.3200 ve 8.3600’de, destek seviyeleri ise 8.2700 ve 8.2200’de bulunuyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı dolar kuru üzerinde kritik öneme sahip. Bu ayki toplantıdan sürpriz bir indirim kararı çıkması halinde dolarda yukarı yönlü hareketler görülebilir.