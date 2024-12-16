Borsacı Nihat Özçelik tehdit ve şantajdan gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, halkında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde borsacı Nihat Özçelik’i ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Emniyet görevlilerine rüşvet suçlamasıyla da yargılanması süren ve hakkında 38 yıla kadar hapis istenen Özçelik, bu davanın mayıs ayında yapılan duruşmasında aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu beyan etmişti.

Nihat Özçelik en son temmuz ayında Sarıyer'de Sumou Holding’in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin boğaz manzaralı 57 dönümlük arazisini satın alması ile gündeme gelmişti.