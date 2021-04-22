Borsada 1.5 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul'da halka arz edilen hisseler ilk işlem gününü son 1.5 yıldır tavan fiyatla karşıladı. Ancak bugün Galata Wind ile rüzgar tersine döndü ve Galata Wind hisseleri açılışta yüzde 1,38 düşerek halka arz fiyatının altına geldi.

Son yılların en büyük halka arzlarından olan Galata Wind Enerji'nin ihraç edilen hisselerine 6.7 kat talep gelmiş, halka arz edilen hisselerin yüzde 24.4'ü yabancı kurumsal yatırımcılara satılmıştı.

Galata Wind'in halka arzında 26.7 milyon lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin yüzde 30'u olan 160.4 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başı 5.06 liradan halka arz edilmişti. Halka arz büyüklüğü 811.8 milyon lira idi.

GWIND koduyla bugün işlem görmeye başlayan Galata Wind hisseleri, saat 10:00 itibariyle yüzde 6 düşüşle 4,75 seviyesine indi ve devre kesici devreye girdi.

Devre kesicinin ardından başlayan işlemlerde Galata Wind hisseleri gelen alımlarla yüzde 9 prim yaptı ve halka arz fiyatını aştı.