Borsada 6 bin puanlık düşüş

27 Mart 2019

Türk Lirası likiditeye ihtiyaç duyan yabancıların hisse ve tahvil satışlarına yönelmesiyle BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 5'i aşarken, tahvil faizlerinde de yükseliş hızlandı. Analistler yabancı yatırımcıların, şu anki TL sıkışıklığı nedeniyle ellerindeki hisse senedi ve tahvilleri sattığını ifade ettiler.

BIST 100 gün içinde 90.523 puana kadar geriledikten sonra kapanışta yüzde 5,67 kayıpla 91.855 puanda yer aldı. Endeksin haftalık kaybı ise yüzde 12,40 oldu.

Tahvil bono piyasasında ise 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri bugün itibarıyla bu yılın en yüksek seviyelerine gelmiş durumda.

10 yıllık gösterge tahvilin faizi bugün 18.96'yı gördükten sonra son işlemde yüzde 4,12 artışla 18.21'de yer aldı. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de gün içinde 20.53'e kadar çıktıktan sonra kapanışta yüzde 2,30 artışla 20.44 seviyesindeydi.

Bir aracı kurum hisse senedi uzmanı, "Swap piyasası üzerinden TL'ye geçen yabancı yatırımcı TL ihtiyacı yüzünden geniş bantta satışa geçti. Benzer şekilde tahvilden de çıkıyorlar, dün yüzde 19 olan iki yıllık tahvilin faizi 20.5'e yükseldi" dedi.

TL'nin Cuma günü sert değer kaybetmesinin ardından Türk bankaları Londra'daki swap piyasasına TL vermeyi azalttı. Bunun sonucunda swap piyasasında Cuma'dan bu yana yükselen gecelik faizler yüzde 700'ü aştı.

Öte yandan gün içinde 5.30 seviyesine kadar gerileyerek son 1 ayın en düşüğünü test eden dolar/TL daha sonra yukarı yönlü hareket etti. Kur, saat 18:15'de yüzde 1,80 primle 5.42'de yer aldı.