Borsada 7 şirkete 1 ay tedbir

15 Eylül 2020

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamalarla 7 hissede 1 ay süreyle önleyici tedbirler uygulanacağını duyurdu. Bu şirketler Lokman Hekim, Yonga Mobilya, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri, Kuştur Kuşadası Turizm, Marshall Boya, Artı Yatırım Holding ve Eminiş Ambalaj oldu.

Lokman Hekim hisselerine 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri getirildi. Diğer 6 şirketin hisselerine ise 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacak.