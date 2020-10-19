Borsada 8 ayın en yüksek kapanışı

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Küresel piyasalardaki pozitif seyir ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki perşembe günkü PPK toplantısında faiz artışına gidileceği beklentisi hisse senetlerine alım getirdi. Açılıştan itibaren kademeli olarak yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Böylece endeks, 3 ay sonra ilk kez 1.200 puanı aşmış oldu. BİST 100 son olarak 27 Temmuz'da 1.200 puanı görmüştü.

Borsa İstanbul neden yükseliyor?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa yüzde 1,06 artışla 1.205,37 puandan günü tamamladı. Analistler, TCMB'den faiz artırım beklentisi fiyatlandığına işaret ederken normalleşme adımı, artı reel getiriye doğru yönelim ve enflasyonla mücadelede proaktif hamlelerin devamına ilişkin beklentiler BİST 100'ü yukarı taşıyor.

Bankacılık ve yatırım ortaklıkları dikkat çekti

Bugün yaşanan yükselişte menkul kıymet ortaklığı ile bankacılık endekslerinin performansı dikkat çekti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 5,55 artış kaydederek BİST 100 endeksindeki yükselişe öncülük etti. Banka hisselerinin yer aldığı bankacılık endeksi ise yüzde 4,41 değer kazandı. Öte yandan sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm oldu.