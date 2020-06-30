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Borsa'da açığa satış yasağı kaldırılıyor

Borsa'da BIST 30 hisseleri için 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırılıyor.

Borsa'da açığa satış yasağı kaldırılıyor
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının BIST 30 endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.

BIST 30 hisseleri için açığa satış yasağı 1 Temmuz'da itibaren kaldırılacak.

Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,

- 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına,

- BIST 30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020 tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir"

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