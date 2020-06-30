Borsa'da açığa satış yasağı kaldırılıyor
Borsa'da BIST 30 hisseleri için 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırılıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açığa satış yasağının BIST 30 endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına karar verdi.
BIST 30 hisseleri için açığa satış yasağı 1 Temmuz'da itibaren kaldırılacak.
Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin olarak,
- 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından ilan edilen BIST 30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına,
- BIST 30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020 tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir"