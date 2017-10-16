ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Finans
  • Borsada alım iştahı sürüyor

Borsada alım iştahı sürüyor

Geçen hafta jeopolitik risk algısının artmasına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden borsa, yeni haftaya yükselişi sürdürerek başladı.

Borsada alım iştahı sürüyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Geçen hafta başında ABD ile yaşanan vize krizinin etkisiyle ağır kayıplar verdikten sonra hafta boyunca pozitif bir seyir izleyen ve kayıplarını telafi eden Borsa İstanbul (BİST), küresel piyasalarda yaşanan pozitif havanın da etkisiyle yeni haftaya yükselişi sürdürerek başladı.

BİST 100 endeksi, 328 puan artışla 106.554,6 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,31 oranında değer kazandı.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 2,01 değer kazanarak 106.226 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak TCMB beklenti anketinde özellikle enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, Kuzey Irak ve Suriye’deki gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 104.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini aktaran analistler, 3,64 seviyesinde dengelenen dolar/TL’de ise 3,6300 seviyesinin destek, 3,6550’nin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar 3,64 seviyesindeDolar 3,64 seviyesinde

 

Küresel piyasalarda yükseliş sürüyorKüresel piyasalarda yükseliş sürüyor

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.