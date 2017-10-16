Borsada alım iştahı sürüyor
Geçen hafta jeopolitik risk algısının artmasına karşın yükseliş eğiliminde hareket eden borsa, yeni haftaya yükselişi sürdürerek başladı.
Geçen hafta başında ABD ile yaşanan vize krizinin etkisiyle ağır kayıplar verdikten sonra hafta boyunca pozitif bir seyir izleyen ve kayıplarını telafi eden Borsa İstanbul (BİST), küresel piyasalarda yaşanan pozitif havanın da etkisiyle yeni haftaya yükselişi sürdürerek başladı.
BİST 100 endeksi, 328 puan artışla 106.554,6 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,31 oranında değer kazandı.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 2,01 değer kazanarak 106.226 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün açıklanacak TCMB beklenti anketinde özellikle enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, Kuzey Irak ve Suriye’deki gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.800 seviyesinin direnç, 104.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini aktaran analistler, 3,64 seviyesinde dengelenen dolar/TL’de ise 3,6300 seviyesinin destek, 3,6550’nin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
Küresel piyasalarda yükseliş sürüyor