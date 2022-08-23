Borsada bankalar uçuyor

Borsa İstanbul’da son üç haftadır yabancı yatırımcının girişi bankacılık endeksinin, cuma günü alınan önlemlerin kârlılıkta etkisi olacağı endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı. Bankacılık endeksindeki gün içinde yüzde 7'nin üzerinde değer kazanırken, son birkaç haftadır bankacılık endeksi öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksinde de yükseliş yüzde 2’ye yaklaştı.

Bankacılık endeksinin dolar bazında değeri de günlük yükselişle birlikte Mart 2021’den bu yana en yüksek seviyeye geldi. İlk yarı bilançoları oldukça iyi gelen ve kârlılıkta öne çıkan bankacılık sektöründe cuma günü kapanışta yaşanan düşüş ise Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda gelen sürpriz faiz indirimi sonrası alınması muhtemel makroihtiyati önlemlerin endişesiyle olmuştu. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise alınan makroihtiyati önlemlere rağmen yükseliş trendi geri geldi.

Yükselişi yüzde 6’yı aşan bankacılık endeksi sadece içinde bulunduğumuz ağustos ayı içinde yüzde 31'in üzerinde getiri sağladı. Bankacılık endeksinin bu yılbaşından bu yana yükselişi ise yüzde 93,5 olarak hesaplandı. Son 1 ayda ise bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 45'e aştı.

Yabancı girişi yoğun olarak sürüyor

Analistler son üç haftadır yabancı girişi net şekilde yaşandığını ve yabancı yatırımcıların bankacılık endeksinde aktif olduklarını dile getirerek bunun yanı sıra Merkez Bankası kararı sonrası bankaların mevduat faizlerinde yapmaya başladıkları indirimin kredi faizleri azalsa da kredi mevduat makasının korunmasını sağladığını kaydetti. Böylece bankaların maliyetlerinin düştüğü ve güçlü kârlılık yapısının çok da etkilenmediğini söyleyen analistler, hisselerin oldukça ucuz olması ve yüksek enflasyona karşı alternatifsiz bir yatırım aracı olarak borsanın öne çıkmasının da etkili olduğunu vurguladı.

Verilere göre ağustos başından düne kadar borsada yabancı yatırımcıların pozisyon farkına bakıldığında en fazla pozisyon artışının yaklaşık 2.6 milyar dolarla Citibank'ta görülüyor. Deutche Bank'ın aynı dönemde pozisyon değişimi yaklaşık 680.5 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bir televizyon programında yaptığı açıklamada yabancı yatırımcıların borsaya 300 milyon dolar giriş yaptığını dile getirdi.