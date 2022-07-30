Borsada bilanço hareketlerine devam

Barış ERKAYA

En çok yükselen hisseler sıralamasında bilanço beklentisi yüksek hisselerin ağırlığı dikkat çekiyor. Henüz bilançosunu açıklamamış olan hisselerde ise spekülasyon halen devam ediyor. İlk bilançolara baktığımızda dikkatleri çeken en önemli nokta bankacılık sektöründe karlılığın yarıyıl bilançolarında beklendiği gibi yüksek oluşu. Geçen yılın yarıyıl verilerine göre Akbank yüzde 412, Garanti Bankası yüzde 268, Yapı Kredi Bankası yüzde 420, QNB Finansbank yüzde 413, Kalkınma Bankası ise yüzde 79 kar artışıyla dikkat çekiyor.

Bankalar dışında dikkat çekenler

Bunun dışında ise özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yatırım kuruluşları ve otomotiv şirketlerinde ciddi kar artışları görüldüğü dikkat çekiyor. Alınan bu ilk sinyaller önümüzdeki günlerde açıklanacak diğer şirketlerin bilançoları açısından kritik bazı sektörel işaretler de barındırıyor. Önümüzdeki hafta bu beklentilerin devamı niteliğinde güçlü ve istikrarlı finansal yapıya sahip bankacılık, GYO, holding ve otomotiv sektörü şirketlerinde güçlü finansal sonuç açıklamalarının devamını görmemiz olası. Bunun da bu sektörlere dahil olan hisselerde hafta bazında dikkat çekici hareketler getirebileceğine inanılıyor.

Bu hafta gelecek bilançolar

Öte yandan Arçelik’in zayıf kalan yarıyıl performansı özellikle dayanıklı tüketim şirketleri için öncü gösterge olarak hayal kırıklığı yaratmış durumda. Hafta ortasına kadar TSKB, Şişecam, İş GYO, ICBC, Koç Holding, SaSa gibi birçok şirketin bilanço sonuçlarını görmüş olacağız. Geçen haftaki verdiğimiz aracı kurumların kar tahminlerine göre sürpriz gelebilecek rakamlar ise hisse bazlı performanslar üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.

DOLARDA BU MANZARAYA DİKKAT!

Vadeli tevdiatlar belki kurlardaki gelişmelere yapısı gereği çok hızlı reaksiyon veremiyor olabilir fakat gerçek kişilerin vadesiz döviz hesapları için böyle bir durum söz konusu değil. 2021 sonundan bugüne kurlardaki seyirle gerçek kişilerin vadesiz döviz hesaplarını karşılaştıran bu grafikte gelinen son nokta oldukça enteresan. Dolar kuru daha önce de satış baskılarıyla karşılaşmıştı ama geri dönüşler sırasında iki bant arasındaki boşluğun bu kadar açıldığı görülmemişti. Uzun zamandır ilk kez dolar kuru vadesiz döviz hesaplarındaki artıştan çok daha hızlı artıyor. Fakat burada dikkat çeken bir diğer nokta dolar kurunda da vadesiz döviz tevdiat hesaplarında da bir önceki tavanların artık geçilmiş olması. Yani artık vadesiz döviz hesaplarında 1.23 trilyon lira (o günkü kurla 99 milyar dolar) hem de kurda 17.38 TL seviyeleri yeni taban noktası haline dönüşmüş olabilir. Öte yandan son gelinen döviz kurlarına bakılırsa dolar da yılbaşından bu yana yaşanan (TÜİK’in rakamlarına göre) yüzde 42.35’lik enflasyona yenik düşmüş durumda.