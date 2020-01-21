Borsada bir rekor daha

21 Ocak 2020

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle günün ilk yarısında kâr satışlarının etkili olduğunu Borsa İstanbul'da öğleden sonra tekrar alımlar arttı ve bir rekor daha kırıldı.

BIST 100 endeksi, tarihi zirvesini 123.803 puana taşıdı. Endeks, günü yüzde 0,76 değer kazancı ile 123.556 puandan tamamladı. Böylece hem endeks hem gün içi hem de kapanış rekoru kırmış oldu.

Endeksin 121.504 puana kadar gerilemesi sonrası toparlandığına dikkat çeken analistler, bu seviyenin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Küresel risk iştahının Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısındaki hızlı artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı süreci takip ediliyor.

Dolar 5.93'ün üzerinde

TCMB'nin faiz indirimi sonrası 5.84 ile bir ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL, Cuma gününden bugüne devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Kur bugün 5.9350 ile 8 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi test etti ve yükselişini üçüncü güne de taşıdı.

Doların küresel değer kazancı TL'yi baskılayan bir unsur konunumda, ancak TL'ye özgü nedenler de satış baskında belirgin etkiye sahip.

TCMB'nin faiz indirimlerinin ardından TL faizlerindeki düşüşün para birimini dezavantajlı bir konuma getirdiği endişesi satış baskısında etkili. Bu endişeye yönelik kredi derecelendireme kuruluşlarının yorumları da satış baskısını tetikleyen bir konumda.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch raporunda para politikası kredibilitesindeki zayıflığın ve reel faizlerde yaz aylarından bugüne büyük düşüşün, Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini belirtti.

Moody's ise Türkiye'nin negatif faiz oranlarının yatırımcı güvenini zayıflatabileceğini ve bankaların kredi notu için de olumsuz olduğunu açıkladı.

Öte ayndan TL'yi baskılayan unsurlara haftasonu itibarıyla ise Rekabet Kurumu'nun 20'den fazla banka için ön araştırma başlatması da eklendi. Ancak bu endişe Bakan Albayrak'ın "endişe edecek birşey yok" söylemiyle kısmen de olsa azaldı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri geçen haftra 250 baz puanın altını test ettikten sonra bugün 250'nin hemen üzerinde bulunuyor. Yine de bu seviyeler 20 ayın en iyi risk iştahıne işaret ediyor. TL'de Ağustos 2018 kur krizi sonrası benzer ülkelerden açık ara pozitif bir ayrışma yaşanırken, bu iyimserlikte son yıllardaki negatif ayrışmanın da önemli etkisi bulunuyor.

Tahvil getirilerinde sınırlı yükseliş

Son dönemde tahvil getirileri sert düşüş gösterirken, bankacılar TSKB ve İş Bankası'nın ihraçlarının ardından Hazine'den de yılın ilk eurubond ihracını kısa sürede bekliyorlar.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi dün son işlemde %11.06 bugün son işlemde %10.90 oldu. Geçen hafta %10.8 test edilmişti. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Mayıs ayında %21 seviyesindeydi.

Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ise dün son işlemde %10.21, bugün %10.3 oldu.