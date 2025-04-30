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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak.

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Borsa'da bugünkü işlemlerin takası pazartesi günü gerçekleşecek
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Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA