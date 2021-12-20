Borsada dalgalı görünüm

BIST100 güne yüzde 3,71 düşüşle 2.007,4 puandan başladı. BIST 100 en düşük 1987 puanı test etti ve ardından yükselişe geçti. Endeks yüzde 1'in üzerinde primle 2.117 seviyesine çıktı. Piyasada dalgalı görünüm devam ederken, BIST 100 yeniden eksiye geçti.

Borsa İstanbul, cuma günkü sert düşüşün ardından bugün açığa satışa sınırlama getirdi. Buna göre BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını söyledi.

Geçen hafta cuma günü yurt içinde kar satışlarıyla başlayan düşüşün stop-loss (zarar-kes) emirlerinin tetiklenmesi ile ivme kazandığına işaret eden analistler, yatırımcıların sakin kalması ve panikle işlem yapmaması gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.