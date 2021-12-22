Borsada devre kesici sonrası alımlar arttı

Güne yüzde 3,14 değer kaybıyla 1.832 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında artan düşüşler sonrası son günlerde olduğu gibi yine devre kesti. Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, devam eden düşüşler sonras 1.800 puanın da altını gördü. Devre kesici çalıştığında BİST 100 1.797 puan seviyesindeydi.

Devre kesici dönüşünde de satışlar devam etti ve endeks 1.790 seviyesinin altını gördü. Bu seviyelerden sonra gelen alımlarla birlikte BİST 100 Endeksi yeniden 1.800 puanın üzerine çıktı.



Borsa İstanbul'da KAP'a yapılan endeks bazında devre kesilmesine ilişkin açıklama şöyle;

"Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 14:59:26'de tek fiyat emir toplama, 15:04:26'de eşleştirme yapılacak ve 15:09:26'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14:59:26'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 15:09:26'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 15:09:26'de yeniden başlayacaktır."