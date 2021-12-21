Borsada devre kesici sonrası satışlar sürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,30 artışla 2.103,56 puandan başladıktan sonra gelen satışlarla eksiye dönen ve derinleşen kayıplar öğle saatleirnde yüzde 5'i buldu.



Yüzde 5'lik kayıp sonrası saat 11:56'da endeks bazında devre kesici uygulandı. İşlemler 12:26'da yeniden başladı. Ancak devre kesici sonrası da satışlar devam ediyor. Endeks yüzde 6,5 civarı kayıpla 1.924 puan seviyesinde.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 11:56:08 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama, 12:21:08'de eşleştirme yapılacak ve 12:26:08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 12:26:08'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12:26:08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. Birincil piyasa seansı 15:00'da bitirilecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12:26:08'de yeniden başlayacaktır."