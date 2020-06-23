‘Borsa’da dikkat çeken yükselişler

23 Haziran 2020

Borsa İstanbul son dönemde yerli yatırımcının yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Neredeyse her gün 4 bin yeni yatırımcı borsada işlem yapmaya başlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsa yatırımcısı 1.5 milyonu aştı. Ve haziranda yeni bir rekor kırması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yeni yatırımcıları manipülatif hareketlere ve yönlendirmelere karşı uyarıyor cezalar kesiyor. Bazı hisselerde ise Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart’tan bugüne dikkat çeken yükselişler yaşanıyor.

Ekiz Kimya Sanayi bu hisselerin başında geliyor. 11 Mart’tan bu yana hisselerde yüzde 1327,4 yükseliş var. 11 Mart’ta 1.09 lira olan hisseler dün 10.42 liradan işlem görüyordu. Hisseler 13 Mayıs’ta 20.86 liraya kadar yükseldi. İkinci RTA Laboratuvarları. Bu şirketin hisselerindeki hareketler nedeniyle SPK 6 ay işlem cezası vermişti. RTA Laboratuvarları’nda yükseliş yüzde 1171,3. 11 Mart’ta 2.30 lira olan hisseler bugün 35.72 lira. Güler Yatırım Holding de bu dönemde yüzde 657,8 yükselen hisseler arasında. Hissenin fiyatı 13 Mayıs’ta 22.26 liraya fırlamış, 11 Mart’ta 1.47 lira, dün ise 13.97 lira seviyelerinden işlem gördü.

13 Mayıs’ta en yüksekte

Kütahya Porselen yüzde 5555, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yüzde 550, Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri yüzde 490 yükseliş kaydetmiş. Egeli&Co Yatırım Holding de yüzde 344,4 yükselenlerden.