Borsada ‘dikkatli olma dönemi’ başladı

Küresel piyasalar yılın ilk ayının son haftasına düşüşle başladı ve analistler kasım ayından beri gelen yükseliş trendinin düzeltme eğilimine girip girmediğini sorgulamaya başladı. Borsa İstanbul da haftanın ilk işlem gününü kayıpla tamamladı dün de işlemler düşüşle açıldı. Günün ikinci yarısında kayıpları telafi etmeye çalışsa da endeks günü düşüşle tamamladı. Asya borsaları günü kayıpla tamamlarken Avrupa borsaları önceki günün düşüş trendini tersine çevirme eğilimindeydi. ABD’nin 1.9 trilyon dolarlık teşvik planı belirsizliği, aşı tedarikindeki ve uygulamasındaki gecikmeler, küresel ekonomik toparlanmanın beklenenden yavaş olacağının anlaşılması global piyasalarda risk iştahını azalttı. Pandemi boyunca düşük faiz bol likidite hikayesini ana teması yapan global borsalarda ve her girenin kazandığı Borsa İstanbul’da yükselişin sonuna mı gelindi? Özellikle yerli yatırımcının ‘getiri garantili’ gibi hareket ettiği borsadaki düzeltme hareketi mağduriyet yaratabilir mi?

Analistler, BİST100 endeksinde 1.500 seviyesinin üzerinde çıkış trendinin devam ettiğini belirtirken ancak zayıflama ve yorgunluk emareleri gözlendiğini dile getirdi. Kasımdan bu yana endekslerde ciddi bir düzeltme hareketi yaşanmadığını ve bunun er ya da geç gündeme geleceğini belirten analistler artık çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme girildiğinin altını çizdi. Endeksleri daha yukarıya taşıyacak yeni bir hikaye ve para girişi olmadığını vurgulayan analistler, düşük faiz-bol para hikayesinin önemli ölçüde fiyatlandığını kaydetti. Analistler reel ekonomilerdeki sıkıntıların artık hisse senedi piyasasına da yansımasını beklerken borsanın herkesin kazandığı bir sistem olmadığını yukarı çıkışlar yaşansa da kâr satışlarıyla düzeltmelerin geleceğini belirtti. Analistler artık daha seçici olunması gerektiğini vurgularken para kazanmanın ise daha zor olacağına dikkat çekti. Yeni hisse senedi piyasasına giren yerli yatırımcılara da bir kez daha uyarıda bulunan analistler doğru bilgilerle yatırım yapılması önerilerini yinelediler.

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu “Son 2 ayda yaşanan ralli ile 1.100’den 1.550’ye kadar yükselmiş bir piyasa varken borsada bir düzeltme – hem de büyük bir düzeltme – beklemek pek tabii en rasyonel düşünce” diyerek ABD borsalarında yaşanan rekor seviyeleri inceleyen her analistin de benzer endişelerini dile getirdiğini hatırlattı. Topçu, şöyle konuştu: “Ekonomilerin kapalı olduğu bu sağlık krizinin ortasında borsaların sürekli rekor yenilemeleri pek de anlamlı olmasa gerek. Bu görüşlerin doğru veya yanlış olduğunu açıklığa kavuşturacak olan bilgi yakında herkesle paylaşılacak. 2020 yılsonu finansalları ABD’de ve Türkiye’de açıklanmaya başlandı. Çok zorlu geçen 2020’nin ilk yarısından sonra yılın ikinci yarısında halka açık şirketlerin gösterdiği performans 2021 yılına yalnızca TL bazında olsa da rekor seviyelerden başlayan Borsa İstanbul’un önündeki yolu göstermiş olacak.”

Yönettiği fonların toplamı 2.2 trilyon Euro olan Allianz’ın baş ekonomisti Muhammed El-Erian’ın bir süredir ABD’de halka açık şirket finansallarının, artan hisse fiyatlarından tamamıyla koptuğunu dile getirdiğini hatırlatan Topçu, “ABD için borsaların ve hisselerin rekor fiyatlarda devam etmesinin mümkün olması, şirket kârları ve kârlılıkları başta olmak üzere temellerin – temel analiz ögelerinin - düzeldiğini görmemize bağlı. ABD için geçerli olan en temel yatırım kuralları Türkiye için de geçerli. Bilanço dönemi kapıda ve Borsa İstanbul’da yaşanan 2 aylık rallinin devam edip etmeyeceği - veya düzeltmeye girip girmeyeceği - şirket finansallarındaki gidişat açıklandığı zaman şekillenmiş olacak” dedi.

Yükseliş doğal sınırlara yaklaştı

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan Borsa İstanbul 100 endeksinin güçlü bir trend yakaladığını belirterek “Ekonomide politika değişimi, sıkı Merkez Bankası politikaları ve bu çerçevede gelen normalleşme adımları kasım ayının başından sonraki süreçte portföy hareketlerinin pozitif yönde eğilim göstermesini sağladı. Borsa İstanbul, yakaladığı trendi devam ettiriyor” dedi. Pozitif algıyı yaratan haber akışında bir olumsuza gitmenin olmadığını ancak endekse bir kâr realizasyonu gelebileceğini kaydeden Erkan, şöyle devam etti: “Kâr satışları, hissede pozisyonlanma için yeni fırsat yaratacaktır, ancak kısa vadede ekonomide yavaşlama etkisi, yüksek faizlerden kaynaklı finansman maliyetleri gibi unsurlar firma kârları üzerinde baskı yapabilir. Yurtdışında da güncel katalizör yok, risk dengesi biraz daha aşağı yönlü; o yüzden endeks açısından da hikaye gerekli. Geniş dönemde ise yüksek getiri cazibesi ve artan güven unsuru ile portföy girişlerinin pozitif eğilimde olmaya devam etmesini bekleriz. Endeks rekor seviyelere yakın olmaya devam edecektir, 1500 bandı üzeri hareket de önemli ölçüde normalleştirilmiştir; ancak yükseliş doğal sınırlara yaklaştığı için kâr realizasyonlarının stratejik olarak hisse pozisyonlanması açısından değerlendirilmesi iyi olur.”