Borsada düşüş, dolarda yükseliş sürer mi?

UFUK KORCAN

Piyasalar açısından yine hareketli bir hafta geride kaldı. Küresel anlamda hem hisse senedi, hem döviz hem de kripto paraların işlem gördüğü piyasalarda dalgalanma dikkat çekti. İçeride 1.570 puanın üzerinde tutunamayan BİST 100 Endeksi tekrar 1.550 puandaki desteğinin altına indi. Kritik eşik kırılınca endekste düşüş hızlandı. Son dönemde direnç seviyelerini geçmekte zorlanan Borsa İstanbul’da yatırımcılar bir kez daha “Beklenen büyük düzeltme başladı mı?” sorusunu sormaya başladı. ABD’de tahvil faizlerindeki yükseliş aslında tüm dünyada borsalarda yaşanan dalgalanmanın ana nedeni olarak öne çıkıyor.

ABD faizleri fırladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın haftaiçi Senato ve Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmalar piyasalar tarafından yakından takip edildi. Powell’ın tahvil faizlerindeki yükselişle ilgili olarak, artışın enflasyon korkularından ziyade büyümeye yönelik olumlu beklentilerden kaynaklandığını ve parasal genişlemenin süreceğini söylemesi piyasalardaki tansiyonu sadece 1 gün düşürdü. Perşembe günü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin sert bir şekilde yüzde 1.6’nın üzerine çıkması tüm dünyada borsa ekranlarını kırmızıya çevirirken gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satışlar oldu. Dolar bir anda 7.50 TL sınırına çıktı. Aslında Perşembe akşamı yaşanan bu hareketten önce hem Borsa İstanbul hem de TL küresel piyasalardan negatif ayrışıyordu. Böyle bir ortamda ABD piyasalarında dalgalanma eklenince kayıplar daha da arttı.

Uzun vadede trend korunuyor

Tahvil faizlerinin artması, temettü getirisi için hisse tutmanın cazibesini azaltıyor. Böyle olunca da hisse senetlerinde satış hızlanıyor. Şu an piyasaların bardağın dolu mu boş tarafına mı bakacağı belli değil. Aslında bardağı dolu tarafında küresel büyümeye ilişkin iyimser beklentiler, aşılamaların devam etmesi, öncü göstergelerin iyi gelmesi gibi konular da var. Bu noktada piyasa uzmanları, uzun vadede siyasi ya da jeopolitik bir gerginlik olmaması halinde hisse senedi piyasalarına yönelik olumlu beklentilerini koruyor. Borsalarda yeni zirvelerin görülmesi için arada gelecek düzeltmeler de sağlıklı olarak yorumlanıyor.

Dolarda 7.35 TL seviyesi kritik!

ABD tahvil faizlerindeki yükseliş Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satışlara neden oldu.

Faizlerdeki bu yükseliş ABD tahvillerini daha cazip hale getirirken global risk iştahını azaltıcı etki yapıyor. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelere para girişinin azalacağı beklentisi gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Global piyasalardaki hareketin etkisiyle ekonomi yönetimi TL lehine fiyatlama için adım atabileceğine yönelik beklentiler kuvvetleniyor. Dolar/TL’de 7.35’in altında kalınması halinde 7.25 ve 7.20-7.15 seviyeleri ilk destek noktaları. Tersi durumda yani 7.35’in üzerinde tutunması halinde ise sırasıyla 7.39, 7.46 ve 7.50 seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Daha yukarıları görülmesi halinde 7.55 ve 7.60 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Panik yapmayın!

Sert fiyat hareketlerinin olduğu dönemlerde uzmanlar yatırımcıları ‘sakin’ olmaları konusunda uyarıyor. Yönün tam belli olmadığı dönemlerde yatırımcıların kredili ve panik işlemlerden uzak durmaları gerekiyor. Yine tasarrufların tamamını hisse senedinde tutmak yerine bir miktar nakit bulundurmanın yatırımcılara hem düşüş hem de yükseliş trendlerinde hareket alanı sağlayacağı söyleniyor. Hisse senedi yatırımlarına kısa vade yerine orta ve uzun vadeli bakılmasının yatırımcıların yararına olduğu ise altın kural.

1.500 puanın altında satış baskısı sürebilir

Hafta boyunca yurtdışı piyasalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul, Perşembe akşamı ABD piyasalarındaki çalkantının etkisiyle Cuma günü 1.443 puana kadar geriledi. Böylece haftalık kayıp bir ara yüzde 7.5’e ulaştı. BİST100 Endeksinin 50 günlük ortalama olan 1.500 puanın altında kaldığı sürece satış baskısının güçlü bir şekilde devam edeceği söyleniyor. Endekste 1.4466, 1.430 ve 1.380 seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. BİST 100 Endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 1.506 ve 1.524 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.